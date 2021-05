Jókor enyhült a nyomás a temettetőkön, mert már nehezen bírták a terhet

Futószalagon zajlottak a temetések a covid alatt, és ez nemcsak a gyászolóknak, hanem a temetkezésben dolgozóknak is rendkívüli megterhelést jelentett. Hatalmas volt rajtuk a nyomás, nekik is fel kellett dolgozniuk azt a sok tragédiát, melynek tanúi voltak az elmúlt hónapokban.

A legtöbb munkája a Somogy Temetkezési Kft.-nek volt a megyében. Puskás Béla ügyvezető igazgató pontosan látta, hogyan nőttek napról napra a nehézségek, és azt is, hogy a kolléganői mindennap szembesültek azzal, hogy mennyire drámai a helyzet. Ha van idő feldolgozni a történteket, akkor túl tudják magukat tenni, de a problémát az jelentette, hogy naponta túl sokszor volt a temetés. Volt olyan nap, amikor 13 temetést vettek fel, és ami igazán megrázónak bizonyult, az a fiatalok és a gyermekek halála volt. – A dolgozóink külön nem szorultak pszichológusra, de azon már el kellett gondolkodnunk, hogy egy gyászfeldolgozásban járatos szakember segítségét kérjük – mondta Puskás Béla. – A terveinkben továbbra is szerepel, hogy meghívjuk és előadást tart ennek a rendkívüli helyzetnek a kezeléséről. A legnagyobb megterhelés az ügyfélszolgálaton érte a kolléganőket, de a sírásókon is növekedtek a lelki és fizikai terhek. Rengeteg temetést kellett elvégezni öt hónapon át, tavaly novembertől április végéig. Csak május elején kezdtük érezni, hogy csökken a temetések száma.

Mára enyhült a helyzet, egyértelműen kevesebb a temetések felvétele. Az országos adatokkal összhangban érzékelhetően csökkent a temetések és halálesetek száma, ezzel együtt kisebb lett a temetkezési dolgozókat érő megterhelés is. A szigorú protokoll maradt a gyászszertartásokon, de a temetkezési cégek arra várnak, hogy a napokban a kormány további döntéseket hoz az enyhítésekről, és abban reménykednek, hogy a temetések 50 fős korlátozását, esetleg a szájmaszk viselését is eltörlik. A sírok között a száj­maszkot nem kötelező viselni, mert a gyászolók tudnak távolságot tartani, de Puskás Béla szerint az emberek úgy megszokták, hogy a temetőben is viselik a maszkot.

Együttérzés nélkül nem bírható ki a megterhelés

Puskás Béla hangsúlyozta, hogy együttérzés nélkül ezt a rendkívüli megterhelést nem lehet bírni. Őt is rendszeresen megviseli, ha barátait, ismerőseit, illetve azok családtagjait vesztik el. Egy esztendő alatt, vagyis 2020 áprilisától folyamatosan emelkedett a temetkezések száma. A csúcsot decemberben érték el, akkor 225 gyászszertartást tartottak a Somogy Temetkezési Kft. szervezésében. A társaság adatai szerint tavaly december harmadik hetében volt a legtöbb temetés a megyeszékhelyen és vonzáskörzetében. Jelentősen emelkedett az elhunytak száma Nagyatádon és környékén, hiszen míg korábban egy átlagos hónapban 14-15 temetést regisztrálnak a dél-somogyi városban, addig a járvány alatt ez a szám a duplájára, 30-ra emelkedett. 2020-ban a Somogy Temetkezési Kft. 1590 temetést végzett, az idén az első hónapban pedig már 545-öt.