Jól bevált az elektronikus recept

A vírusveszély egy csapásra változtatta meg az emberek szokásait, legyen szó bevásárlásról, vagy épp gyógyszerek beszerzéséről. Az elektronikus receptek egyik napról a másikra felértékelődtek, a rendszer jól vizsgázott.

A veszélyhelyzet ideje alatt könnyítésként nem volt szükség meghatalmazásra ahhoz, hogy rokonaink e-receptjeit is kiválthassuk a patikákban. Az első hírek később arról szóltak, hogy a veszélyhelyzet feloldása után 90 nappal újra szükséges lesz a meghatalmazás rokonaink, ismerőseink receptjeinek kiváltására. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azonban csütörtökön újságírói kérdésre válaszolva azt mondta a kormányinfón, már tervezik a könnyítést.

– Adatvédelmi szabályok vannak, amelyeknek meg kell felelni – mondta lapunk kérdésére Szabó Péter Balázs, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Somogy Megyei Szervezetének elnöke. – Egy sor szabályt felrúgtak a szentebb cél érdekében, hogy a betegek a lehető legkönnyebben jussanak orvosságaikhoz. A vírusveszély előtt többször is volt nagy sötétség a felhőben, azonban amikor a legnagyobb szükség volt rá, működött, terhelhető volt a rendszer – mondta Szabó Péter Balázs. – Arra számítottak, hogy az e-recept a hagyományos vények mintegy 50 százalékát váltja ki, ehhez képest egyik napról a másikra a receptek 90 százaléka elektronikussá vált.

Voltak ugyan napok, amikor leállt a rendszer, de összességében nem lehetett panasz az elektronikus rendszerre. Ezt mondta lapunknak Dús István, a Magyar Orvosi Kamara Somogy megyei elnöke is.

– Nekem csak pozitív tapasztalataim vannak – fogalmazott. – A rendszer 98 százalékban üzemel és megbízható. A betegek kezdik megszokni és megérteni, mit jelent ez. Igaz volt olyan, hogy a felírási igazoláson az szerepelt, elment a recept, ám a patikában nem látták. De ez elenyésző volt. Sőt volt olyan hetven év feletti, kis településen élő páciens, aki kifejezetten kérte a doktort: e-receptet írjon fel, hogy a fia azonnal ki tudja váltani, és ne kelljen felvenni a felírási igazolást személyesen.

Volna még hova fejlődni a rendszernek

Szabó Péter Balázs szerint még javítana az e-receptek felhasználásán, ha egy automatikus rendszerüzenetet kapna a beteg, amikor gyógyszert írtak fel neki, vagy váltottak ki a nevére. Igaz, Dús István szerint betegei többsége nem rendelkezik e-mail-címmel sem és ügyfélkaput sem használ, ezért inkább a fiatalabb generáció profitálhatna egy ilyen újításból.

– Nem tudom, mi marad meg ebből és mi nem, de ha a rendszer tökéletesen működik, egyszerűbb lesz mindenkinek – sommázta a tapasztalatokat a Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi elnöke. Ugyanis a régi rendszerben kétszer kellett digitalizálni ugyanazt az adatot: egyszer megtette ezt az orvos, majd mi is a patikában. Ez most megszűnt. A szakember szerint az is javíthatna a folyamaton, ha a páciensek tudnák használni új személyi igazolványukat. Hiszen az ahhoz kapott kóddal elérhetőek volnának a társadalombiztosítási adataik a gyógyszertárban. Ám a többség, ahogy kézhez kapja ezt, már nem is emlékszik rá.