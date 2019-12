Jól esik a tábori lángos a halászléhez a külhoni katonának

A napokban már megérkezett a karácsonyi szállítmány a külföldön szolgálatot teljesítő mintegy ezer magyar katonákhoz.

A Magyar Honvédség kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a misszióban lévő katonáknak is ünnepi hangulatot teremtsenek. Az ünnepi csomagok beszerzése összeállítása és szállítása logisztikai ezred egyik feladata. – Gyakorlatilag egy jelentősebb értékű ajándékcsomagot kaptak, ami olyan hungarikumokat is tartalmaz, amelyeket nem lehet műveleti területen beszerezni – mondta Ács János, őrnagy, személyügyi főnök. – Az idén például jó magyar szalámi és hazai szaloncukor is jutott a külföldön karácsonyt töltő katonáknak.

Jelenleg mintegy ezer katona szolgál Afganisztánban, Irakban, Maliban és balkáni hadszíntéren. – Vannak olyan egyéni beosztások, amik Szomália, Mali, Grúzia, ahol nem kontingensként, hanem egyéni beosztásban teljesítenek szolgálatot magyar katonák – tette hozzá a személyügyi főnök. Köztük kaposváriak is vannak.

A külföldön szolgáló egyenruhások közül természetesen nem marad mindenki karácsonyra és szilveszterre, a szerencsésebbek hazaérnek az ünnepekre. Ez történt tizenöt évvel ezelőtt Ács Jánossal is, aki Irakban szolgált. – Szállító zászlóaljnál voltam – mesélte a Magyar Honvédség (MH) 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred személyügyi főnöke. – Nekem szerencsém volt, mert már december 23-án éjjel itthon voltunk. Akkor még másak voltak a feltételek, persze akkor is tett azért a Magyar Honvédség, hogy tartani tudjuk a kapcsolatot a családdal. Manapság a technika sokkal fejlettebb, több a lehetőség.

Kántor Balázs százados is szolgált már külföldön, legutóbb logisztikusként, Afganisztánban. Mint elmondta: karácsonykor is hadszíntéren volt, ami nem volt könnyű, de igyekeztek a katonák megidézni a karácsony hangulatát.

– Ezen időszakban különleges ellátást kapnak a katonák. Van arra lehetőség, hogy ilyenkor magyaros ételeket készítsünk – mondta a logisztikai főnökség beosztott tisztje. – Valamennyi misszióban, ahol eddig voltam, mindig megtaláltuk erre a lehetőséget. Pörkölt vagy halászlé készül ilyenkor. Volt, hogy palacsintát vagy lángost sütöttünk, az ilyenkor nagyon jól tud esni.

A külföldön szolgáló katonák nem maradnak magukra karácsonykor, internetelérése mindenkinek van, nem probléma videohívást indítani a családdal. Volt olyan is, hogy csomagot küldtek a haza, és a családtagoknak is volt lehetőségük a kint lévő szeretteiknek csomagot küldeni és kölcsönösen élőképen bontották ki.