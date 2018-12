Jól fogytak a húsok, a tojás és a zöldségek is

Sorok kígyóztak a húsos pultnál a kaposvári nagypiacon. Mindenki az ünnepi menühöz az alapanyagokat kereste.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

– A lányomnál lesz az ebéd, készül töltött meg rántott hús, halászlé – Gárdos Józsefné.

A sertéshúsok mellett jól fogyott a csirke, pulyka is.

– Kis füstöltet veszek, a töltött káposztának ettől lesz jó az íze – mesélte az egyik vásárló.

A nagycsarnokban pedig a savanyú káposzta és a dióbél, mák volt kelendő. Szegleti László tizenhat évesen 48 évvel ezelőtt árult először a kaposvári piacon, azóta is minden héten jön. Akkor 50 forintért árulta a róka gomba kilóját. Standjánál most a mandula, mogyoró mellett szárított csipkebogyót, kökényt is kínált.

– A legjobban a fagyöngy és a zanót megy, sokat elvittek belőle – mondta el a visnyeszéplaki férfi.

Ajándékokból sem volt hiány. Nemes Józsefné horgolt és gyönggyel díszített angyalkákat, harangokat kínált a vásárlóknak. Még diókat is körbehorgolt.

– Egyedi mindegyik, nem minta alapján készülnek. Nincs kettő egyforma, ahány darab annyiféle – tette hozzá a nyugdíjas.

A nagybajomi Holládi Béla kézi lombfűrésszel vágja ki fából karácsonyi angyalkáit, fenyőfáit, sőt még lámpások, díszes mécseseket is készít.

– Ma már minden digitálisan készül, én ragaszkodom a kézihez. Időigényesebb ugyan, de szeretem a fát megmunkálni – tette hozzá.

