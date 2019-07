Jól kifőzték a látrányiak a Lekvárfesztivált

A fánk és palacsinta szinte elképzelhetetlen lekvár nélkül. Látrányban is így tartják, sőt, többféle lekvárral igyekeztek elvarázsolni a vendégeket szombaton. A helyi gyümölcsökről, illetve az azokból készült lekvárról szólt minden a VI. Látrányi Lekvárfesztiválon.

A sárgabarack komoly vitákat válthat ki a legjobb házasságban is: míg a férj pálinkát főzne a termésből, a feleség biztosan a lekvár mellett tenné le a voksát. Látrányban az asszonyok érezhetik erőfölényben magukat, mert nem pálinka, hanem lekvárfesztivált rendeznek immáron hat éve a helyben is termesztett gyümölcs köré.

– Szerettünk volna valamiben kitűnni, egy arculatot adni Látránynak-mondta Pappné Martinka Eszter, a település alpolgármestere. -Az idei már a hatodik lekvárfesztivál, amelynek sikere a helyiek kezében van, akik még egy lekvárdát is nyitottak, ahol látványfőzést tartottak.

-Húsz kiló sárgabarackból legalább három óra alatt, folyamatos kevergetés mellett készül a látrányi sárgabarack lekvár-mondta Bene Tiborné, aki éppen a nagy üst tartalmát kavargatta. -Mi nem szedjük le a barack héját, ledaráljuk és utána főzzük meg, a cukor is a végén kerül bele, hogy szép legyen a színe-tette hozzá Erzsi néni, aki úgy tervezte, hamarosan még húsz kilót főz a látogatóknak.

-Több mint tíz féle lekvárt lehet kóstolni nálunk-mondta Pretzné Belány Judit, miközben a sorban állóknak göngyölgette a lekváros palacsintát, amelyből először ezret sütöttek, de már készült az újabb adag.

-Fügelekvárjuk is van?-kérdezte a Nyíregyházáról érkezett Fibi Sándorné, aki elmondása szerint még sohasem evett fügelekvárt, feléjük a szilva és a meggy a jellemző. Látrányban, azonban semmi nem lehetetlen, természetesen a kívánt nyalánkságból is készült az eper, a meggy, cseresznye, málna, feketeribizli, szeder és szilva mellett.

A sláger azonban a sárgabaracklekvár, amelyből idén Látrányban is többet főztek, mivel bőséges a termés. Látrányban úgy tartják: akkor kell befőzni, amikor van gyümölcs, egyszerre akár több évre valót is. Persné Siffer Edina sárgadinnyével dúsította a kajszit, így idén az ő gyümölcsíze nyerte el a Látrány Lekvárja címet.

Édes és sós íz jól megfért Látrányban

A lekvárfesztivált több kísérőprogram is színesítette, amelyek között különböző történelmi korok harcászati bemutatójából kaphattak ízelítőt az érdeklődők. A sós ízek kedvelőit pörköltre várták, ám a főzőverseny felől is ínycsiklandó illatok szálltak. Dalárdapörkölt, vadászpörkölt, bogdányi aprópecsenye és zsiványragu is készült a sertéscombból, ami a főzőverseny alapanyag kiírását jelentette.

-A mi zsiványragunkban minden zsiványság benne van-mondta a balatonlellei Kiss Ferenc, aki látrányi barátai felkérésére jött el főzni. -A húson kívül gomba, sárgarépa, burgonya és mindenféle belekerült a raguba, amit mi termesztünk, természetesen vegyszerek nélkül-tette hozzá.

-Sosem versenynek, inkább csapatépítésnek érzem a közös főzéseket-mondta a látrányi Miklián Mátyás, aki egy vadasabb ízesítésű pörkölt megkóstolására invitált.