Jól reagáltunk, de a háborút nem nyertük meg

A Pécsi Tudományegyetem az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen tartott online konferencián számolt be csütörtökön a koronavírus elmúlt másfél évének tudományos eredményeiről.

A koronavírus felbukkanása óta a tudományos élet szereplői között példaértékű összefogás valósult meg, amelyre méltán lehet büszke hazánk, mondta Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter Pécsen. – A konferencia célja, hogy számba vegyük, hova jutottunk, mi az, amit ebből a helyzetből tanultunk és mivel kell még foglalkoznunk a jövőben – mondta Palkovics László.

A kétszázat is meghaladta az új típusú koronavírussal összefüggésben született és megjelent tudományos kutatások száma, pályázati programok finanszírozására pedig hárommilliárd forintnyi összeget ítélt oda a szaktárca. A konferencián kiderült, később egy hétmilliárd forintos alapot hoztak létre, ez 31 olyan fejlesztési projektet jelent, melyekről a csütörtöki konferencián is szó esett.

A világjárvány tulajdonképpen váratlanul érte hazánkat tavaly márciusban, de a miniszter szerint jó ütemben reagáltunk rá. Hozzátette: egy matematikai epidemiológus kutatócsoport a járvány kezdetétől fogva elemezte és értékelte az eredményeket. A kezdeti nehézkesen induló maszkgyártást is sikerült idővel felpörgetni, és komoly szerepe volt a négy orvostudományi egyetem együttműködésével végrehajtott Huncover-felmérésnek a megelőzésben és a lokalizálásban egyaránt. Sikernek nevezte a miniszter a kezelés területét, s azt, hogy most már itthon is gyártani tudják a favipiravirt és a remdezivirt. A kormány 110 milliárd forintot költött egészségipari cégek támogatására, hiszen sok termék vált egyre fontosabbá a vírus kapcsán.

Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora köszöntőjében azt is elmondta: mindannyiunk kötelessége mindenkit arra buzdítani, hogy az oltási programban vegyen részt, mert a vírusnak még egyáltalán nincs vége.

Ugyanezt hangsúlyozta Jakab Ferenc virológus professzor, a Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportjának vezetője. – Tavaly márciusban azt gondoltam, hogy ez kemény másfél év lesz – mondta Jakab Ferenc –, és abban is biztos vagyok, hogy még nincs vége. Örülünk, mert talán kicsit fellélegezhetünk a harmadik hullám után, de azt hiszem, semmikképpen nem nyugodhatunk meg. Egy csatát megnyertünk, de a háborút még korántsem. A ma bemutatott projektek mindegyike hűen tükrözi, hogy mindenki a maga szakterületén megpróbálja a legjobbat alkotni, hogy ezt a pandémiát leküzdjük – fogalmazott Jakab Ferenc.

Azt mondta: ebben az időszakban a pécsi labor volt az ország keze. – Mi voltunk az első labor, aki azonnal reagált a hazai járványügyi helyzetre és az első pozitív esetet is nálunk mutatták ki – tette hozzá a virológus. – A pécsi tudósok naponta 10,5 órát töltöttek szkafanderben a laborban a vizsgálatok elvégzése alkalmával.

A kutatók összesen 450 hatóanyagot teszteltek, amelyet most is folytatnak. Kutatták az IgY ellenanyagot tyúkokban, amelyről Jakab Ferenc virológus elmondta: olyan mennyiséget termeltek a szárnyasok, hogy az a humán mintát is meghazudtolta. Ezért jó eséllyel használható készítményt tudnak a jövőben előállítani orrspray formájában.