Lassan ér csak Somogyba a műanyagstop

Két évvel ezelőtt érkezett a hír először, hogy 2021. júliusától búcsút inthetünk a polisztirol dobozoknak, műanyag szívószálaknak és egyszer használatos nejlonzacskóknak. Az idő vészesen közeleg.

Az alig egy hónap múlva életbe lépő szabályozás azonban első körben a gyártókra vonatkozik. Ennek ellenére a nagy áruházakban már most sem lehet kapni a klasszik vékony reklámszatyrot.

– Kérhetek egy szatyrot? – tette fel a pénztárosok által sokszor hallott kérdést egy vevő a kaposvári hipermarketben. – Csak papír van, vagy a drágább, vastag szatyor – érkezett a válasz. Ebben a boltban már száműzték a nejlon szatyrokat, de egy másik közkedvelt áruház zöldségosztályán válogatva is csak a nejlonzacskók hűlt helyére bukkantunk. Volt helyette újrazsák pár száz forintért, s már a mérleget is átállították: be tudjuk ütni, ha saját zsákkal vásárolunk, így azt levonja a szerkezet.

Egy siófoki büfében visszaváltható műanyagpoharat is kínálnak a hagyományos mellé. Az üzemeltető kérdésünkre elmondta: már egy éve használják a Balaton feliratú poharakat. – Sokan szuvenírnek vásárolják meg – tette hozzá. – Szerettük volna rászoktatni őket, hogy ne az egyszer használatosat vigyék el. Ha már nem lehet hagyományosat használni, átállunk az üvegre, csak az a parton nem szerencsés. Mert, ha elviszik és leesik és összetörik, az balesetveszélyes. Reméljük, hogy többen választják a visszaválthatót.

A szóban forgó poharat 350 forintért vásárolhatják meg a vendégek, ha visszaviszik, természetesen az árát is visszakapják. A büfé üzemeltetője pedig a kereskedővel visszaküldi, aki fertőtleníti azokat.

A vendéglátósok többsége már hosszú ideje kísérletezik. – Próbálkozunk fával, papírral, bambusszal – mondta kérdésünkre Mészáros Balázs, a zamárdi Balázs Bisztró tulajdonosa. – A papírszívószálat is kipróbáltuk, de nem igazán vált be, mert gyorsan elázik. Szerintem ez akkor lesz majd jó, ha már lesz kinézetre a műanyagra hasonlító, praktikusan használható alternatíva.

A napi működésben rengeteg műanyag eszközt használnak itt is, de a bisztró névadója szerint nincs mese, a környezetet védeni kell.

A kaposvári Müller Zoltán is ezen a véleményen van, bár szerinte drágulást fog hozni a korlátozás júliusi bevezetése. – Mivel a gyártókra vonatkozik a korlátozás, a kereskedők készleteket halmoznak fel és szerintem idővel ezek is drágábbak lesznek – mondta Müller Zoltán. – De valószínűleg a műanyagmentes megoldások is drágábbak lesznek, azt pedig még nem tudhatjuk, ezt hogyan fogadja a piac.

A Cser Vendéglő üzemeltetője elmondta: a csomagolást most is beszerzési áron számolják a vevőknek, s ezt tervezik az átállás után is. Ameddig azonban van még készlet, a hagyományos módon csomagolnak. Fokozatosan keresnek más megoldást és váltanak zöldebb üzemmódra.

Nem úgy a Kapos Street Foodnál, ahol már hosszú ideje újrahasznosítható és lebomló anyagokkal csomagolnak. – Nem használunk semmilyen műanyagot – mondta kérdésünkre Bekker Ildikó tulajdonos. – Újrahasznosított dobozokba csomagolunk az elviteles rendeléseknél, papírszatyrot használunk és fa evőeszközt, nem olyan megfizethetetlenek ezek. Bekker Ildikó hozzátette, a legolcsóbb műanyag egy használatot is alig bír ki, hogy el ne törjön. Ilyet szerinte egyetlen jó érzésű vendéglátós sem használ.

Az idei a legműanyagmentesebb július

Kilenc éve hirdették meg a műanyagmentes július kihívást, amely mostanra világméretűvé vált. A lényege, hogy a résztvevők vállalják, ebben a hónapban csökkentik vagy teljesen elhagyják a műanyagot mindennapjaikból. Ezt mostanáig nem volt könnyű véghez vinni Kaposváron, azonban néhány hete megnyílt a város első csomagolásmentes boltja. – Négy éve foglalkozom bolti kereskedelemmel és már nem akartam hagyományos boltot nyitni – mondta Bukovicsné Kothencz Edina. – A vásárlás során nem tudjuk elkerülni a műanyagot, pedig ezekkel telik meg a kuka, ezért egyszerűbb saját tárolóba vásárolni, még az öblítőre is van alternatíva. – A mosóparfümöt öblítő helyett használjuk, minimum 95 százalékban illóolajat tartalmaz. Ebből 10-15 cseppet kell a mosógépbe tenni, ajánlom azoknak, akiknek érzékeny a bőre és megunták a mosógép tartályának fogkefés tisztítását.

