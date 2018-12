Jóságból tortákra licitáltak a vállalkozók

Hatodik alkalommal gyűltek össze a kaposvári vállalkozók, hogy tortákra licitáljanak. A befolyt összegből minden évben más szervezetet támogatnak.

Pékséget üzemeltet a Slendy Kft, amely minden évben megrendezi a tortaárverést. Ojtó Szabolcs marketing vezető elmondta: onnan pattant ki az ötlet, hogy nagyon sokan megkeresték már a pékséget termékfelajánlást kérve. Olyan sokan, hogy már a lehetőségeik végesnek bizonyultak. Azonban rájöttek, hogy összefogva a többi kaposvári vállalkozással a cégenként felajánlott 50-100 ezer forintokból milliós összeg is összejöhet, ami már komoly segítséget jelent.

– Száz, hetvenöt és ötven szeletes tortákra lehet licitálni – magyarázta az árverés mikéntjét Ojtó Szabolcs. – A győzteseknek ezután megsütjük a tortákat, amelyeket az év végi céges rendezvényeken fogyasztanak el. Decemberben a közelgő ünnepek miatt jó a hangulat a vállalkozásoknál. A cégvezetők ismerik egymást, és jó alkalom tortaevés közben átbeszélni a közös ügyeiket.

Még meg sem kezdődött az árverés, már 170 ezer forint és 100 kiló cukor gyűlt össze. Később sem fukarkodtak ajánlatokkal a cégvezetők. A legnagyobb, a száz szeletes tortát 300 ezer forintért a Kométa 99 Kft vásárolta meg. A 75 szeletes torták is gyorsan elkeltek. Vett 250 ezer forintért az Alfa Kapos Képző Központ Kft. és az Agro-Builder Kft közösen, 150 ezer forintért a Lakics Gépgyártó Kft, szintén 150 ezer forintért a Szabó Fogaskerékgyártó Kft, és ugyanennyiért a Teletank és a Fittnes Aréna közösen. Az ötven szeletes torták is elfogytak: 100 ezer forintért vásárolt a Balaton Agrár Zrt., 90 ezerért a Videoton Elektro Plast Kft, és 80 ezer forintért a Jetwing Travel. Árverésen kívül szállt be az adományozásba a kaposvári Rotary Club és a Kaposvári Villamossági Gyár 50-50 ezer forinttal.

A most befolyt több mint 1,3 millió forinttal az idén a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesületét támogatták. Ureczky József elnök elmondta: ezekben napokban több mint 200 családnak osztanak tartós élelmiszert. Holnapután mikulásünnepségre várnak 150 gyermeket a vármegyeházára. Az egyesület az idén ünnepelte alapításának 30. évfordulóját.

