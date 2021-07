A jószággal együtt már a gazdi lelkét is gyógyítják

Egyre kevesebb háztáji gazdaságot találni vidéken. Néhány évtizeddel ezelőtt még minden háznál tartottak tehenet is, napjainkban azonban a házőrző kutya szerepét is kamerarendszer veszi át. Pedig az embereknek igényük van az állattartásra.

A XXI. század természettől egyre távolabbi életmódot élő emberének is igénye van a természet közelségére.

Ezt mutatja a jelenség, hogy ha haszonállatot nem is, ám kedvtelésből tartanak állatokat. Törpemalac, törpenyúl és törpekecske is gyakran szerepel az egyik kaposvári kisállat-kereskedés kínálatában, pedig ezeket az állatokat egykor háztáji gazdaságok jószágaiból tenyésztették ki, mégsem eszik meg őket.

– Ezekre a régi haszonállatokra is igény mutatkozik, kedvencként tartják őket – mondta Pintér Attila, a Leguán Állatkereskedés tulajdonosa. – Manapság nem az aranyhörcsög, a tengerimalac vagy a papagáj a sláger, mint a gyermekkorunkban. Leginkább azokat az egzotikus állatokat részesítik előnyben, amelyekkel nincs sok gond, hosszabb időre egyedül lehet hagyni őket, míg nyaralni megy a család. Régen a falvakban minden háznál tartottak legalább tyúkot. A macskát rágcsálóirtásra, a kutyát pedig a ház őrzésére tartották. A kutyát azonban leváltotta a kamerarendszer. Már nem védelmi célból tartják, sőt, azon drukkolnak, nehogy baja essék. Így van a macskával is: korábban megtűrt volt a házban, most azon izgulnak, nehogy kimenjen az udvarra és elvesszen – sorolta észrevételeit Pintér Attila.

– Sajnos, amit most élünk, hogy a falvak ilyenné váltak, az a történelmünk hagyatéka. Az I. világháborúval megszűnt a feudális rendszer, kialakultak a kezdetleges paraszti birtokok, a II. világháborúval pedig a keleti országokban megjelenő szocializmussal a magántulajdon állami tulajdonba került – mondta Pósa Roland állatorvos, aki kifejezetten haszonállatokra szakosodott.

– Az állatorvosi képzésben is megmutatkozik a változás: egyre inkább elnőiesedik a szakma, és jóval többen vannak, akik kisállatokra szakosodnak, és arra, hogy a jószággal együtt a gazdi lelkét is ápolják – osztotta meg észrevételét Pósa Roland, aki maga is állattartó. Szennai tanyáján, amelyet kutya őriz, teheneket tart.

– Nekem ők a kedvenceim. Ameddig bírom fizikailag, lesznek – mutatta harminc tehenét, és a húsz borjat. – Húsmarhát tartunk, így a borjakat nem választjuk el a tehenektől – mondta, majd delelő lovait is megmutatta.

Már nem a falu tartja el a várost élelmiszerrel, hanem fordítva

Pósa Roland tizenöt éve állatorvos, ez idő alatt gyökeresen megváltozott körülötte az állattartási kedv.

– A modern kor embere a mezőgazdasági termelésbe már nem tud kicsiben beszállni, az önellátással le kell mondani egy bizonyos kényelmi színvonalról, amit nehéz meglépni úgy, hogy ne bukjanak bele – mondta az állatorvos. – Amikor dolgozni kezdtem, huszonöt-harminc helyen is tartottak sertést Szennában. Most jó, ha öt helyen van. Hét-nyolc helyen volt koca, most esetleg egy helyen. Tejelő tehén egyáltalán nincs már, és baromfit sem láttam nagyon – tette hozzá Pósa Roland, aki úgy véli, a kedvtelésből tartott állatokkal igyekeznek kompenzálni a természettől való elszakadásukat a modern emberek.

Fotó: Lang Róbert