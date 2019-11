Jótékonysággal és mézeskalácsmással ünnepelt az 51 éves Siófok

Már a karácsony hangulata hatja át Siófokot, az adventi készülődés jegyében fénybe öltözött a város, ami pénteken az 51. születésnapját ünnepelte. A hagyományok szerint az első adventi vasárnapot megelőző pénteken tartják a városnapot, ami ezúttal is egy egész napon át tartott.

Amikor november végén élettel telik meg Siófok főtere még a távolról érkező is érzékelheti, hogy nem hétköznapi eseménybe cseppent. A feldíszített faházakat árusok helyett a helyi civilek foglalják el, a bódék előtt karácsonyi ajándéktárgyak, játékok sorakoznak, amelyek mind a jótékonyság jegyében kerülnek ki a térre. Az elmúlt években a városi óvodák voltak a kedvezményezettek, az árusításból befolyt bevételek fele a Pöttyös óvodát illette. A városnapnak része a legjobb tanulmányi- és sportteljesítménnyel büszkélkedő diákok köszöntése is. A Kálmán Imre Kulturális Központ színpadára szólított fiatalok számát tekintve Siófok bővelkedik az igazi tehetségekben, mint ahogy az is megállapítható, hogy a helyiek továbbra is nagy elánnal vesznek részt a tradicionális virágosítási versenyben.

Négy éve már, hogy Siófok születésnapi eseményére elkészül a város mézeskalács mása. A kulturális központ aulájában ezúttal is kiállították azokat a jellegzetes épületeket, amik nemcsak a valóságban, hanem a terepasztalon is meghatározzák a városképet. Az édes épületekre licitálni lehet, természetesen egy jó ügy érdekében. A kezdeményezők idén is beteg gyermeket és az ő családját segítik azzal, hogy a mézeskalács épületeket licitre bocsátják. Az aprólékosan megformált víztoronyra is a közösségi médiában lehet ajánlatot tenni egészen december 13-ig. Az ünnepen nyílt meg a 600 négyzetméterre bővült és immár két jégfolyosót magában foglaló műjégpálya, amelynek jegét egészen februárig lehet karcolni. A Városnapon az utcai ünneplés sem maradt el. A siófokiakat látványos lézershow, az este zárásaként pedig az egyik legkedveltebb helyi zenekar, a Blokk együttes koncertje várta.

Kitüntették az európai kupát megnyert kézilabdacsapatot

Nem maradt ki a politikai színezet Lengyel Róbert polgármester ünnepi beszédéből a városnapon, ahol többek között arról beszélt a közönségnek, hogy a helyieknek tovább kell vinniük a lokálpatrióta hagyományokat. – Tovább kell fejleszteni a városunkat a józan és tervszerű városfejlesztési munkának alázatosan alárendelve, egyebek mellett a nagypolitikai befolyásolási szándékokat, az egyéni meggazdagodásokat célzó külső törekvéseket határozottan visszautasítva – mondta a talán félig telt színházteremben, ahol a városnapi kitüntetések átadására is sor került.

Idén díszpolgári címet nem adományozott a város, a legmagasabb elismerés a „Siófokért érem” kitüntetés volt, amit Faragó Sándor kutató, geográfusnak, Kovács Péter Balázs, nyugalmazott főiskolai adjunktusnak és az európai kézilabda kupát májusban elhódító Siófok Kézilabda Club csapatának ítéltek oda. Átadták a Siófok Barátja kitüntetéseket is. Az elismerésben Zentai Gabriella alkotó és Horváth Gyula, a Bahart korábbi vezetője részesült.