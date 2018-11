Jövőre már rangos hazai versenyeket rendeznének

A Kaposvár Aréna jelenleg 85–90, az új uszoda pedig 75–80 százalékos készültségi szinten áll – hangzott el azon a bejáráson, amelyen Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere, a Városi Sportcsarnok igazgatója és Gelencsér Attila országgyűlési képviselő vett részt.

Folyamatosan épül-szépül a Kaposvár Aréna, ahová a múlt héten vezették be a fűtést, a játéktéren pedig az utolsó simításokat végzik, s most állítják be a mobil lelátókat.

– Ha csak szigorúan a Kaposvár Arénát nézzük, akkor 90 százalékos készültségi állapotról beszélhetünk. Ha hosszá vesszük a parkolókat is, akkor 85 – mondta Diós András, az épülő Kaposvár Aréna projekt főmérnöke. – Az Aréna mellett kialakítandó parkolókban 580 autó számára lesz hely. A parkolók mintegy kétharmada térköves, illetve aszfaltos lesz, a maradék egyharmad pedig – amely most durva köves – finom zúzalékkal fedjük be. Itt a Kaposvár Arénában közel másfélszázan dolgoznak, s nagyjából ugyanennyien vannak, akik az elemek előre gyártásában, szerelésében vesznek részt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Kaposvár Arénában valamivel többen, mint háromezren szurkolhatnak majd kedvenc csapataiknak, míg például koncerteknél – vagyis amikor is a nézőket a játéktérre is beengedik – négyezer emberrel számolnak. Több bejáraton engedik be a nézőket, így el tudják egymástól választani a hazai drukkereket és a vendég szurkolókat. Hogy a nézők valóban teljes kényelemben érezhessék magukat, hét úgynevezett büfészigetet alakítanak ki. Csak érdekességként; a régi Városi Sportcsarnokban az abszolút telt házat 1100 néző jelenti. Március 31-ig kell átadni a Kaposvár Arénát, s ha az idei szezonban még nem is, de a következő idényben már ott játszanak a rekordbajnok Fino-Kaposvár férfi és az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem női élvonalbeli röpisei, valamint a Kaposvári KK kosarasai.

– Azon dolgozunk, hogy emlékezetes és telt házas rendezvénnyel avassuk majd fel a Kaposvár Arénát. Valamilyen koncertben gondolkodunk, de az új létesítmény természetesen elsősorban a sportolók otthona lesz – tette hozzá Dér Tamás, Kaposvár apolgármestere.

Jelenleg 75–80 százalékos készültségi állapotban van az új kaposvári uszoda, amelyet jövő májusban adnak át, s 900-an szurkolhatnak majd a lelátókon – tudtuk meg Seres Györgytől, a Magyar Építők projekt főmérnökétől. Szó van róla, hogy az új létesítményt májusban az ifjúsági országos úszóbajnoksággal avatják majd fel, ám ez annak a függvénye, hogy addigra valóban használatba lehet-e venni. Az viszont biztos, hogy november végén, december elején a somogyi megyeszékhely új impozáns uszodája lesz a házigazdája a felnőtt országos rövidpályás úszóbajnokságnak. Az 50 méteres, 10 pályás medencét nem megfelezik, hanem keresztben szelik majd át a versenyzők. Hogy jól nyomon követhetők legyenek a medencében zajló események, mindkét oldalon lesz eredményjelző, amelyek egyben kivetítőként is szolgálnak. A jövő tervei között szerepel nemzetközi vízilabdatorna is, s idővel szeretnének valamilyen korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságot is rendezni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS