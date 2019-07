Jubileumi aratófesztivált ünnepeltek Fiadon

Tizedik alkalommal tartottak aratófesztivált Fiadon, s elevenítették fel a hozzá kapcsolódó hagyományokat.

Habár a borongós idő sem kímélte a jubileumi alkalmat, azért munkába álltak az emberek, kaszát ragadtak, s készült is néhány kéve. Több településről, Gamásról, Somogybabodról és Somodorból is érkeztek, s fiadiak is kaszát ragadtak a jeles alkalom tiszteletére. Ebéddel is megvendégelték a kaszásokat: húsleves, hentes tokány és birkapörkölt került az asztalra. Délután kulturális programmal kedveskedtek a vendégeknek, nyugdíjas klubok adtak műsort többek között.

Este bál, vacsorára babos káposzta várta a vendégeket. Az önkormányzat és a fiadi Ezüst Fenyő nyugdíjas klub közösen szervezte meg a programot, melyre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül nyertek támogatást. Gyurik Attila, Fiad polgármestere mellett a jubileumi aratófesztiválon Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke és Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöke is köszöntötte a vendégeket.