Június végéig kétezer diploma kerül a végzett hallgatókhoz

Idén nem repülnek a sapkák az égbe a diplomaosztón, az ünnepségek a koronavírus-járvány miatt elmaradnak.

A diplomákat azonban megkapják a hallgatók, azok is, akik korábban végeztek, s nem rendelkeznek az ehhez szükséges nyelvvizsgával. Az intézményeknek a rendelkezés értelmében meg kellett kezdeni a dokumentumok kiállítását. Így történt ez a Kaposvári Egyetemen is, ahol kérdésünkre elmondták: az első 120 oklevelet már postára is adták a hallgatóknak, de összesen mintegy kétezer hallgató vehetné át diplomáját. A kaposvári campus arról is tájékoztatott, hogy az oklevél kiállítását az adategyeztető lap kitöltéséhez kötik, amelyet az egyetem honlapján kell beadni elektronikusan. A beküldött lapokat érkezési sorrendben dolgozzák fel. Az okleveleket postán küldik ki tértivevényes küldeményként az adategyeztető lapon megadott címre. A Kaposvári Egyetem megrendelte a szükséges biztonsági papírokat a kiállításhoz, amelyhez a Pátria Nyomda Zrt. biztosította az utólagos nyomtatványrendelést, így napokon belül minden papír megérkezik Kaposvárra.

A Pécsi Tudományegyetemen végzett somogyi diákok is hamarosan kezükbe vehetik a sikeres felsőfokú tanulmányokról szóló dokumentumokat. Kottász Gergely, a PTE szóvivője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a kormányrendelet kiadását követően azonnal megkezdte az intézmény a felkészülést az oklevelek elkészítésére és kiadására. – A gyors előkészítést követően a hallgatók az erre kialakított elektronikus felületeken kezdték meg az adategyeztetést – közölte a PTE. – Eddig már közel hatezer igénylés érkezett, ebből az Egészségtudományi Kar kaposvári képzési központjába 46 korábbi hallgató adta be oklevélkérelmét.

Itt is folyamatos a kérvények feldolgozása, az adategyeztetés sikerességének függvényében nyomtatják ki az okleveleket. Megtudtuk: a diplomák kiállítását nem gátolja a nyomtatványok száma sem, hiszen elegendő áll rendelkezésre Pécsen is, és az utánpótlás folyamatosan érkezik. A napokban kezdi meg a diplomák postázását a PTE.

Mindkét felsőfokú oktatási intézményben azt tervezik, hogy a diplomák és dokumentumok kiállításával, s postázásukkal június 30-ig végeznek.

A doktori képzésekre nem vonatkozik

Április közepén jelentették be a nyelvvizsga-amnesztiát az egyetemi, főiskolai végzős hallgatók számára. Vagyis a gazdaságvédelmi akcióterv részeként nyelvvizsga-bizonyítvány nélkül is átvehetők a diplomák. Természetesen csak akkor, ha augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesznek a hallgatók. Ebbe azok is beletartoznak, akiknek több nyelvvizsgát vagy szakmai nyelvvizsgát kellett volna tenniük a diploma megszerzéséhez. S tulajdonképpen mindenki más is, viszont azok nem mentesülnek, akik doktori képzésben vettek részt.

Távolból jön továbbra is a segítség

Március 12-én lépett életbe intézménylátogatási tilalom a Kaposvári Egyetemen is. Két hét után ez hatályát vesztette, de a kormány kérésének eleget téve továbbra is távoktatásban vehettek részt a somogyi campus hallgatói. S ezen később sem változtattak. Az átállásról akkor úgy tájékoztatta lapunkat az egyetem vezetősége, hogy zökkenőmentes volt. Hiszen Kaposváron már korábban végrehajtottak olyan informatikai fejlesztéseket, amelyek lehetővé tették a digitális munkát a hallgatók és oktatók számára.