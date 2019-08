Kajla kíséri el a gyerekeket Kaposvárra

Meghosszabbították az országos kedvezményt, augusztus végégig ingyen utazhatnak a kis­iskolások a Kajla útlevéllel. A „Hol vagy, Kajla?” elnevezésű országos kampány célja az, hogy az alsó tagozatos iskolások ismerjék meg jobban hazánkat. A kezdeményezés részeként Kaposvárt is egyre többen látogatják.

– Most egy új pecsét is lesz az útleveledben, méghozzá egy Kaposvár – stempizett be egyet örömmel az odavitt gyűjtőfüzetbe a Kaposvári TourInform Iroda egyik munkatársa. Szekszárdi Tamás Kajla Útlevelében már csaknem egy tucat pecsét sorakozott. Ez nem csoda, hiszen egész nyáron kihasználta a kedvezményeket az utazáshoz. A kisfiú családjával Dunaújvárosból érkezett a somogyi megyeszékhelyre. Eger, Tokaj és Budapest környékét is bejárták a kedvezménnyel. A szülők szerint ez egy remek kezdeményezés amit lehetőségeikhez mérten ki is használnak.

– Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a gyermekekkel az egész család megismerje Magyarország nevezetességeit. Több helyen voltunk már, nekünk is nagy élmény a történelmi helyek felkeresése, ráadásul több helyen adnak kedvezményeket a belépőkből – árulta el Haszon Mária, Tamás édesanyja.

Mint megtudtuk, a Virágfürdő és a Rippl-Rónai Múzeum a legnépszerűbb a kajlások körében Kaposvár is népszerű célpont, sokan keresik fel a TourInform irodát, mint pecsételő pontot.

A városban a Róma Villa, a Rippl-Rónai Múzeum és a Virágfürdő a legnépszerűbb attrakció a családok körében. A kezdeményezés tovább növeli a turizmust. – Naponta több család is jön pecsételni, az ország szinte minden tájáról. A Kajla útlevelet egyébként az általános iskolás alsó tagozatos diákjai kapták meg a bizonyítvány mellé. Ez egyfajta játék, tanulás és szórakozás kedvezményesen. Illetve az utazás a célja, hogy ismerjék meg Magyarországot – mondta Mayerné Bocska Ágnes, a Kaposvári TourInform Iroda vezetője érdeklődésünkre. A gyerekek a www.kajla.hu weboldalon számos izgalmas játékban és felfedezésben vehetnek részt. De a Kajla útlevélhez jelentős kedvezmények is járnak. Például ingyen utazhatnak a Bahart hajó és a MÁV belföldi vasúti járatain a gyerekek.

Júliusban egyébként 63 ezernél is több kisdiák élt a lehetőséggel, és indult el, a családokkal közösen, a kíváncsi magyar vizslakölyök nyomában. Ezeknek a utazásoknak az össztávolsága közel 5,8 millió kilométer volt, ami az átlagos föld-hold távolság tizenötszöröse.

A Kajla útleveleket egészen augusztus végéig felhasználhatják a gyerekek.