Kajla Útlevél a bizonyítvány mellé 

Minden alsó tagozatos általános iskolás gyermek egy kis füzetecskét kapott a bizonyítvány mellé ajándékba.

A Kajla Útlevéllel a nyári szünetben a diákok akár az egész országot körbeutazhatják. A zsebben is jól elférő kis füzetet a Magyar Turisztikai Szövetség a Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal közreműködésével juttatta el az iskolákhoz azzal a céllal, hogy a gyermekek idegenvezetője legyen, és a kicsik minél több csodát megismerhessenek Magyarország nevezetességei közül. A kampány keretei között ugyanis minden magyar alsó tagozatos diák július hónapban ingyen utazhat Magyarország teljes vasúthálózatán a MÁV és a GYSEV csatlakozásával.

Ugyanakkor a Magyar Posta is csatlakozott felajánlásaival a kezdeményezéshez, amelynek keretében a gyermekek díjmentesen küldhetnek képeslapot az útlevél és a diákigazolvány felmutatásával. Kajla egyébként egy kis vizslakölyök, aki minden gyermek idegenvezetőjeként segít a kicsiknek a kirándulások során. Egy díjmentesen hozzáférhető mobil applikáció is segíti a kis felfedezőket a nyári szünetben, valamint az útlevélben néhány ismertető és játékos feladat is megtalálható az ország nevezetes helyeiről. Emellett pecsétgyűjtő oldal is színesíti a kiadványt, amit a kajla.hu oldalon olvasható információk szerint érvényesíthetnek majd a diákok.