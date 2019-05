Kalandok várták a gyerekeket megyeszerte

Sétahajózás, palacsinta party, puttyonyos fecskendővel célba oltás is várta a gyerekeket a hétvégén Somogyban. A nemzetközi gyermeknap alkalmából kinyitották szertáraikat a katasztrófavédők, a megye szinte minden településén programokkal kedveskedtek a kicsiknek. S még a Kaposvár Arénát is megnyitották a gyerekek előtt.

Gyerekzsivajtól volt hangos a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság épülete Kaposváron. Már a nyitáskor sok család fedezte fel a terepet. a gyerekek közül volt, aki tűzoltóruhába öltözve érkezett.

– Az öcsémnek készítettem tűzoltó sisakot papírból – mondta el Sarkadi Kiss Csanád, aki azt is elárulta, testvére szeretne tűzoltó lenni, ő viszont nem, mert nem szereti a nagyon meleget.

– A kisunokánkat hoztunk el, a rúdon lecsúszás volt a kedvence a programok közül – mondta Schultheisz-Nemes Gabriella.

A Frank család pedig Mosdósról érkezett. Az édesapa nagyon jó ötletnek tartotta, hogy megnyitották a szertárakat és interaktív módon testközelből ismerkedhettek a gyerekek a tűzoltói hivatással. Nem csoda hát, hogy zsúfolásig megteltek a tűzoltóautók, s a védősisak-próba is népszerű volt. A bátrabbak puttonyfecskendővel lőttek célba, gyakorolták az oltást.

Nagybajomban kutyás bemutató, labdarúgótorna, rendőrségi és motoros bemutató, állat simogató és kézműves foglalkozások várták a családokat szombaton. Vasárnap pedig gyalogtúrát szerveztek a Zselicbe. Tomorné Huber Éva, a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója elmondta: 2011 óta minden évben megrendezik a gyermekvédelmi hetet. – A szórakozás mellett előadásokkal hívjuk fel a figyelmet a gyerekközpontú gondolkodásra – tette hozzá az igazgató. – Megyénkben idén sok csecsemő korú gyerek került be intézményeinkbe. Igyekszünk hát minden követ megmozgatni, hogy minél több kicsi nőhessen fel nevelőszülőknél.

Első ízben vehették birtokba a Kaposvári Arénát a gyerekek gyermeknapon. – Kipróbáltuk az óriás trambulint és nagyon tetszett a vízigömb a kislányomnak, nagyon színvonalas a rendezvény – mondta el Czanka Tímea, aki kislányával, Bodzával érkezett az Arénához, ahonnan ahogy a kislány mondta: estig haza se szeretne menni.

– Az ugrálós trambulinhoz tartok, az lesz az első amit kipróbálok – mondta el Sebestyén Zorka.

– Olyan játékokat hoztunk, ami átvezeti a gyerekeket a sport területére. A legnépszerűbb az óriás gömb és már sokan várták, hogy beülhessenek a kisautókba – mondta el Szalay Lilla, az Együd Árpád Művelődési Központ vezetője.

Fonyódról indulva egy órás sétahajózással kedveskedett a gyerekeknek a Balatoni Hajózási Zrt. Két járatot is indítottak a nagy érdeklődés miatt. Kisbajomban pedig palacsinta partyval kedveskedtek a kicsiknek az erdei iskolában. Szelidné Gerencsér Angyalka polgármester elmondta: pályázati forrásból meseelőadást hallhattak a gyerek, de volt kosaras körhinta és arcfestés is. Az önkormányzat fagylaltot és palancsintát is kínált a kicsiknek.