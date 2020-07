Kalandokkal teli élményt nyújt a Várdomb teteje

Bővültek a balatonboglári látnivalók, még szélesebb lett a kikapcsolódási lehetőségek tára. Több olyan turisztikai célú beruházást avattak fel ünnepélyes keretek között csütörtökön, mely mind hozzájárulhat ahhoz, hogy még tovább növekedjen a vendégforgalom a városban.

Hosszú sor állt a Gömbkilátó előtt, a kalandparkban is több tucatnyian tették próbára ügyességüket, bátorságukat csütörtökön. A látnivalókhoz érkező turisták szinte mindegyike megállt egy pillanatra a kifeszített nemzeti színű szalag környékén, hiszen azt jelezte, valami újat avatnak a Várdombon.

– Összesen 190 millió forint értékű beruházás eredménye mindaz, amit most átadunk – jegyezte meg Mészáros Miklós polgármester az átadóünnepségen. A városvezető elmondta: az önkormányzat és a kalandparkot üzemeltető Sziszi Kft. pályázataiból valósultak meg a beruházások. A város 20 millió forintból építette ki a Gömbkilátó díszvilágítását, s 59 millió forintot költhettek el a piknik liget fantázianévre keresztelt terület korszerűsítésére. Utóbbiba tartozik a pénztár új épülete, az új lépcsők, támfalak, illetve az új ülőfelületek is. – A babzsákfotelek valóban piknikhangulatot jelentenek majd, kellemesen eltölthetik az időt az ide érkező családok – tette hozzá Mészáros Miklós. A polgármestertől megtudtuk: a csütörtökön átadott városnéző kisvonat 45 millió forintból készült el, ám az már a Sziszi Kft. pályázatából valósult meg. Ezzel együtt a cég sikeresen fejlesztette a kalandparkot is, így a magaslati akadálypálya és a mászótorony 92 elemből álló komplexuma is megújult. Ez megközelítőleg 66 millió forintba került.

A polgármester felidézte: tizenkét évvel ezelőtt meglehetősen elhanyagolt volt a Várdomb területe, mára azonban többek munkája révén igazi turistacentrummá vált. – Minden egyes fillér a magyar turizmus ügyét szolgálta abból, ami az állam pénzéből ide érkezett – húzta alá Mészáros Miklós. – Bizonyíték erre a 113 ezer látogató, aki évente megfordul itt.

Elismerését fejezte ki a fejlesztések kapcsán Móring József Attila országgyűlési képviselő is. Csiszár Szilárd, a Sziszi Kft. ügyvezető igazgatója köszönetet mondott többek között a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, hiszen az nem csak anyagi segítséget nyújt, de az imázsra és a reklámra is nagy gondot fordítanak, ami számukra is sikert hoz.

Folytatódik a strandfejlesztés

– A magyar turizmust derékbe vágta a koronavírus, néhány hét leforgása alatt került több tízezer vállalkozás és több százezer család jövője veszélybe – mondta Guller Zoltán. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója arról is szólt köszöntőjében, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy visszaállítsa a turizmust arra a pályára, amikor az a magyar gazdaság 13 százalékát állította elő. Mint mondta, folytatódik például a strandfejlesztés is, nemsokára bejelentik a strand 4 programot.