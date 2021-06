Káosz a konnektor végén

Amilyen gyorsan megjelentek az elektromos rollerek a Balaton déli partján, olyan gyorsan lepték el a világhálót az út szélére, a járdára, a kerékpárút közepére vetett kétkerekűek képei.

Szanaszét hagyott rollerek, az út szélére, a járdára, a kerékpárút közepére sok esetben balesetveszélyesen letett járművek miatt panaszkodnak sokan a Balatonon. Arra is volt példa, hogy valaki rendőrt hívott a háza előtt magára hagyott villanyroller miatt. – Mindenféle engedély nélkül rakták ki őket – mondta kérdésünkre Kenéz István balatonlellei polgármester. – A helyiek többsége egyáltalán nem örül az új közlekedési lehetőségnek. Ha nem gyűjti be a szolgáltató, akkor az önkormányzat fogja – mondta.

A lellei polgármester figyelmeztetését másnapra tett követte: Lellén begyűjtötték a rollereket. Hasonló feszültséget keltettek az e-rollerek Balatonfenyvesen is, ott is intézkedett az önkormányzat a járgányok miatt. – Áprilisban egyeztettünk a szolgáltató céggel, és akkor megígérték, hogy nem úgy fogják csinálni, ahogy tavaly Alsóörsön kezdték – mondta kérdésünkre Lombár Gábor balatonfenyvesi polgármester. – Ennek ellenére a szolgáltató mindenfajta előzetes tájékozódás és engedélykérelem nélkül kitelepítette a járműveit.

Az elektromos rollereket elszállíttatta a napokban a feny­vesi önkormányzat, s a tárolás költségének megváltását követően viheti el a rollereket a tulajdonosuk.

Balatonbogláron sem fogadták kitörő örömmel az e-rollereket. – Sok a panasz miattuk, s nem nagyon látom a létjogosultságukat Bogláron. Most tárgyalunk a céggel – mondta Mészáros Miklós polgármester.

– Jó dolog az elektromos roller, ha valaki este haza szeretne menni és nincs mivel – mondta Hidvégi József fonyódi polgármester, aki megjegyezte: az e-rollerek talán arra is megoldást nyújthatnak idővel, hogy kevés a taxi a városban.

– Természetesen kulturáltan kellene használni ezeket az eszközöket – mondta. – Megkerestem a céget, és szabályozni fogjuk a működésüket. Nem lehet a jövőben mindenhol otthagyni a rollereket, az alkalmazás tudja ezt, csak egy módosítás szükséges hozzá.

Az üzemeltető cég képviselői lapunknak elmondták: a rollerekkel nem káosz teremtése a céljuk, hanem épp ellenkezőleg. – Zöldebb közlekedést szeretnénk meghonosítani Magyarországon, a mikromobilitást próbáljuk a hétköznapok részévé tenni, hogy ezzel is védjük a környezetünket. Az önkormányzatokkal együttműködünk és a közlekedőket arra buzdítjuk, hogy jól használják a rollereket – mondta Varga Denise, a Lime magyarországi képviseletének vezetője. Hozzátette: az önkormányzatok kérésére lassítani tudják az elektromos járműveket, s tilos parkolókat is az applikációba tudnak építeni. Van olyan város, ahol az önkormányzat végzi a rollerekkel kapcsolatos feladatokat.

Huszonnégy kilométert tehet meg egy töltéssel

Varga Denise, az elektromosroller-szolgáltató magyarországi képviselője a Somogyi Hírlapnak arról is beszélt: ahol az önkormányzattal jó a kapcsolat, ott a helyiek is pozitívabban állnak a zöldjárművekhez. A járművek és a szolgáltatás elfogadásának érdekében kitelepüléseken is igyekeznek megismertetni a modern közlekedési formát a helyiekkel.

– Sok pozitív visszajelzést kapunk, hiszen akár este vagy nagy hőségben is könnyedén el lehet jutni az úti célhoz a 250 watt teljesítményű LimeRollerekkel, s ráadásul még a parkolással sem kell bajlódni – húzta alá Varga Denise.

Az első regisztráció után 15 perc ingyen használatot kapnak az utasok, illetve tájékoztatót a helyes felhasználásról. Az elektromos rollereket 18 éves életkor felett bárki használhatja, aki letöltötte az applikációt és megfizette a szolgáltatás díját, amely egyébként utasbiztosítást is tartalmaz.

Egy teljes töltéssel akár 24 kilométert is meg tud tenni egy villanyroller. A sebessége nagyjából a kerékpáréval megegyező, óránként 25 kilométer megtételére képes.

Fotó: Gál Tamás