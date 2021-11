Kapjuk a pakkot, de már a futárt sem kell beengedni

Elmúltak már rég azok az idők, amikor a postásra várva otthon kell ülnünk, ha csomagot várunk. A megyében is egyre több csomag­automata nyújt lehetőséget az embereknek, hogy önkiszolgáló rendszerben vegyék át vagy éppen adják fel csomagjaikat.

Egy júniusi statisztika szerint a pandémia idején jelentősen felpörgött az e-kereskedelem hazánkban, amelynek hatására leginkább a futárszolgálatok forgalma nőtt meg, de dinamikusan növekszik a csomagautomaták forgalma is.

Az ország egyik legnagyobb hálózata a FoxPosté, amely Kaposváron kettő, Siófokon pedig egy csomagautomatát üzemeltetett tavaly. A társaság megkeresésünkre azt közölte, hogy kimutatásaik szerint 1-5 százalékkal nő havonta automatáik kihasználtsága. Éppen ez indokolta, hogy mindkét városba egy-egy új automatát telepítettek idén nyáron.

– Csomagautomaták már régóta léteznek, azonban a 2020-as évben indult dinamikus fejlődésnek a piac – közölte a cég. – A ma elterjedt házhoz szállítás fokozatosan háttérbe szorul, aminek helyét a csomag­automaták veszik át. A pandémiától függetlenül is átalakulóban van a kiscsomag-logisztikai piac, amelynek egyik előfutárait a csomagpontok jelentik. A GKI Digitallal közös kutatásuk rámutatott arra, hogy egy félév alatt 14 százalékponttal nőtt a csomagautomatás átvételek aránya az online vásárlók körében. A legismertebb és legkedveltebb megoldás ugyan továbbra is a házhoz szállítás, ám az egyéb megoldásoktól nem idegenkedők 42 százaléka már legalább öt alkalommal választott csomagautomatás átvételt az elmúlt egy évben.

A leggyakoribb okok, amiért az online vásárlók az egyelőre még népszerűbb házhoz szállításról áttérnek az automatára, hogy nem tudnak egész nap otthon lenni, és amúgy is járnak arrafelé, ahol át tudják venni a csomagjukat – tájékoztatott a FoxPost. A cég Somogyban is tervez újabb automatákat telepíteni, a céljuk, hogy év végére négyszáz ilyennel rendelkezzenek országszerte, három év múlva pedig már ezernél is többel.

Természetesen ezen a piacon is jelen van a Magyar Posta, amely ötven automatánál biztosítja a lehetőséget az önkiszolgáló csomagátvételre. Ám ebből csak egy jutott Somogy megyébe, Kaposváron, a Dombóvári út mellett. Megkeresésünkre a Magyar Posta Zrt. is arról számolt be, hogy az elmúlt egy évben nőtt az automatáik forgalma. Hozzátették: az élelmiszerüzletek közelében lévő egységeket keresik fel leggyakrabban ügyfeleik, s nincs jelentős különbség a fővárosi és a vidéki automaták forgalma között: nagyjából 30 százalékos volt a növekedés tavaly.

0–24 órában működő saját hálózatot építenek vidéken

Éppen a megváltozott piaci igényekre reagált a Packeta Hungary Kft., a cég azon dolgozik, hogy saját hálózatát kiépítse. – A telepítések először a fővárosban és környékén történnek, hamarosan azonban a vidéki nagyobb települések önkormányzataival, helyi vállalkozóival együttműködve Somogy megyében is megkezdődhetnek az installációk – válaszolta a cég megkeresésünkre. Hozzátették: Szlovákiában és Csehországban is üzemeltetnek automatákat, amelyek forgalma tavaly jelentősen fellendült.

Nemcsak a 0–24 órás csomagátvétel lehetősége csábítja az ügyfeleket, de az érintésmentes mobilapplikációs átvétel lehetősége is. Arról nem is beszélve, hogy a szolgáltatási díjakat összevetve jól látszik, hogy a középmezőnyben vannak az automaták a legolcsóbb átadópontos átvételi mód, valamint a legdrágább futárszolgálatos kiszállítás között.

A GKI kutatása szerint 2020-ban öt magyar online vásárlóból négy rendelt házhoz szállítással csomagot, csomagpontra a vásárlók 38 százaléka kérte a rendelését, míg a csomagautomatákat a vásárlók 29 százaléka használta.

