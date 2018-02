Kaposmérőben készül az év somogyi méze

Hanzel Róbert akácmézét választották 2017 Somogyi mézének. A több mint harminc induló közül az ő terméke lett a legjobb. A kaposmérői méhész azt vallja: mézeinek titka, hogy tiszták, nincs bennük adalékanyag.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsánynak legalább két éve van számlája az osztrák elit bankban

Szerpentines út vezet a kaposmérői szőlőhegyre. Itt telelteti méheit Hanzel Róbert. A helyi férfi hat éve kezdett el foglalkozni a méhészettel.

– Az indíttatás onnan jött, hogy miután csaknem egy évig munka nélkül voltam elkezdtem érdeklődni a méhészet iránt. Nagynéném több mint harminc éve foglalkozott ezzel a tevékenységgel, tőle lestem el az alapokat – tette hozzá a kaposmérői méhész.

Hanzel Róbert 90 méhcsaláddal méhészkedik. Akác, hárs, napraforgó és repcemézet készít. Vándorló méhészetet folytat, hársvirágzás idején a Zselicben, Bánya az otthona méheinek.

– Azt tapasztalom, leginkább az akácmézet kedvelik az emberek, azért mert semleges íze van, így teába, süteménybe is kitűnően használható. A vegyes mézet sütésre használják, valamint a hársmézet, ami leginkább a téli időszakban fogy – mondta el Hanzel Róbert.

2015-ben örülhetett először szakmai elismerésnek, a gyulai országos mézversenyen a vegyes virágmézével ért el első helyezést. Akkor az ország 97 településéről, több kategóriában 265 mézmintát küldtek el a méhészek a megmérettetésre. Most megyéjében is újabb elismeréssel gazdagodott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nagy öröm volt számomra, hogy a harminc nevező közül az akácmézem lett 2017 Somogyi Méze – tette hozzá. Úgy gondolja: kötelessége csak a tiszta és minőségi mézet kínálnia fogyasztóinak, elkötelezett híve a vegyszermentes méhészkedésnek.

– A méz a természet ajándéka, egy olyan élelmiszer, amiből sem elvenni, sem hozzátenni nem kell, mert így tökéletes – véli Hanzel Róbert.

Továbbá szerinte nincs egyszerű dolga a magyar méhészeknek. – A külföldi, rosszabb minőségű mézekkel még mindig harcban állunk a piacon, de reméljük győz a minőség – tette hozzá.