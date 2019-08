Kaposvár buszon érkezik meg a jövőbe: átadták az új telephelyet

Új otthont kapott Európa egyik legkorszerűbb buszflottája: a CNG-technológiával hajtott kaposvári buszok olyan új telephelyre költöztek a Cseri úton, amelyet a környezettudatosság jegyében építettek meg.

Világszínvonalú létesítmény – hangzott el a szakértők szájából az új kaposvári busztelephely és vizsgabázis átadásán. Újabb jelentős állomáshoz érkezett a város, amely a közösségi közlekedés megújítását szolgálja, és ezzel egy újabb beruházás készült el a kaposvári Németh István Programban, illetve a Modern Városok Program támogatásával.

– Kaposvár megérkezett a XXI. századba, mert a kaposváriak összefogásával nyugat-európai mércével is mérhető várost építünk – jelentette ki Szita Károly polgármester az avatóbeszédében. – A busztelephely a cseri városrész felemelkedését is szolgálja. Zöld beruházás, amely napelemekkel megtermeli a működéséhez szükséges villamos energiát.

Az 5,5 milliárd forintból megvalósult projekt alapjait egy éve rakták le. Kaposváron naponta 33 ezren használják a tömegközlekedést. Az átadóünnepség vendége volt Gyopáros Alpár, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

– Kaposvár a Modern Városok Program élenjáró települése, ahol a szorgalom tehetséggel párosul – mondta köszöntőjében a kormánybiztos. – Ez köszönhető Szita Károly elhivatottságának és lobbitevékenységének is. A kormány kiemelt figyelmet fordít a vidéki Magyarország támogatására, fél évszázad után először.

Gyopáros Alpár hozzátette: a Modern Városok Program 4000 milliárd forintos keretéből az idén már 1500 milliárdot már kifizettek, és ennek a kétharmada hazai forrásból, kormánytámogatásból származik. Az országban a 260 projekt 40 százalékát fizették ki. Kaposvárra 189 milliárd forint jutott, és a beruházások megvalósítása terén a somogyi megyeszékhely az első helyen áll a megyei jogú városok között.

Szerelőcsarnok a jövőnek

A negyven kaposvári gázüzemű autóbuszt a telephely üzemcsarnokában szerelik világszínvonalú technológiával. Itt lesz a vizsgasor is. A kapacitásuk a saját flotta többszöröse, ezért a tervek szerint más társaságok járműveit is fogadhatják. A jövőben elektromos buszokat is tudnak majd szerelni itt, Kaposváron pedig még nincs olyan szerelőműhely, amely elektromos autókra szakosodott. A szereléssel és a vizsgáztatással munkahelyeket teremtenek. A jövőben iskolákkal együttműködve olyan tanműhellyé válhatnak, ahol a jövő mechatronikai szerelőit képezhetik.