Kaposvár is kiveszi részét a vírus elleni védekezésből

Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere, csütörtökön este videós üzenetben jelentkezett közösségi oldalán, ahol beszámolt a védekezés lépéseiről a kaposváriaknak.

A polgármester a videóban elmondta, hogy a kaposvári fertőzöttek száma – ahogyan a világon mindenhol – növekszik. Egy hete még 81, mára 198 esetben mutatták ki a koronavírus jelenlétét az elvégzett tesztek. 17-en szorulnak kórházi kezelésre, ez a szám is körülbelül a duplája a múlt hetinek. Tizennégy általános- és középiskola van, ahol ismert koronavírusos diák tanul, vagy pedagógus dolgozik. Csütörtökön a Kodály Zoltán Általános iskola egy osztályának kellett online oktatást elrendelni.

Szita Károly elmondta, hogy a kormány ismét veszélyhelyzetet hirdetett, és ez érinti a kaposváriakat is. Éjféltől hajnali ötig Kaposváron is kijárási korlátozás van érvényben, és a szórakozóhelyek is bezártak a kormánydöntés értelmében. A sportlétesítményekre, Aréna, sportcsarnok, uszoda, illeve a labdarúgó pályákra is érvényes a szabály, miszerint két széket üresen kell hagyni, és úgy lehet csak leülni. Ez a szabály a Csiky Gergely Színházra is vonatkozik.

Kaposváron a csúcsidőben eddig is sűrűbben jártak a buszok, de folyamatosan figyelik a kihasználtságot, és ha szükséges, a 7-es, 8-as, 11-es buszjáratoknál követőjáratokat indítanak majd.

A kormány döntésének értelmében újra ingyenes a parkolás Kaposváron. A polgármester elmondta, a bérleteseknek sem kell aggódniuk, bérletük az ingyenes időszakkal automatikusan meghosszabodik.

Szita Károly biztosított minden kaposvárit arról, hogy elegendő mennyiségű maszk, és fertőtlenítő áll a város rendelkezésére.

November 16-tól az önkormányzat ügyfélszolgálatára már csak időpontkérést követően lehet bemenni. A Kapos Holding ügyfélszolgálatát pedig csak indokolt esetben lehet felkeresni.

Kaposvár polgármestere ismét felhívta a figyelmet arra, hogy újra várja a város az önkéntesek jelentkezését az [email protected] email címen.