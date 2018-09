Kaposvár: tizennyolc éves mélyponton a munkanélküliség

Az elmúlt 18 év legalacsonyabb augusztusi munkanélküliségét regisztrálta a megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve: az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest is nagy a változás, 14,3 százalékkal csökkent az állástalanok száma a megyeszékhelyen vagyis 250-el több ember dolgozik ma Kaposváron, mint tavaly ilyenkor.

A tartósan – egy éven túl – regisztrált álláskeresők száma egy év alatt 41,7 százalékkal csökkent, arányuk az összlétszámon belül is megfogyatkozott. Azt is közölték: a helyi gazdaság élénkítése és a magasabb bért garantáló minőségi munkahelyek teremtése továbbra is elsődleges célja Kaposvárnak. A Németh István Program beruházásai közvetlen és közvetett módon is azt célozzák, hogy a kaposváriak jobban éljenek. S az iparterületek korszerűsítésével versenyképesebbé válnak a vállalkozások.

