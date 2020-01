Kaposvár új jelképe lehet az épülő Esterházy híd

A kaposvári közlekedési központ munkálatainak több mint felével végeztek már a szakemberek. A hétfői helyszíni sajtótájékoztatón elhangzott: a tervek szerint az év végére elkészül a beruházás és akkora állhat helyre a közlekedés is.

– A város szerkezetében jelentős változást okoz a fejlesztés – hangsúlyozta Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Általában száz évente van lehetősége erre egy városnak. A közlekedési központ átalakításával több beruházás is zajlik egyszerre. Az egyik az új gyalogos és kerékpáros híd, amely az Esterházy nevet kapta. Azt gondolom, hogy a Kossuth tér és a színház mellett, ez lehet a város új jelképe. A helyi és a távolsági buszpályaudvar egy helyre kerül és közvetlenül össze lesz kapcsolva a vasúti peronnal. Az új út már megépült és a forgalom is arra megy, illetve a helyi járatos buszok is ott állnak meg. Készül a helyi és a távolsági buszok fogadóépülete és kettő körforgalmat is kialakítanak. Az egyik a Szarvas üzletház és a vasútállomás között épül, ez egy nagy turbókörforgalom lesz, amely gyorsítja a forgalmat, a másik pedig a Hársfa utca és a Baross Gábor utca kereszteződésénél.

– Készül a közúti felüljáró is – folytatta Szita Károly. Ez a Baross Gábor utcánál ível át a sínek felett. A Csik Ferenc sétányt meghosszabbítják a szakemberek, így a Béla Király utca felül is meg lehet majd közelíteni az uszodát. A fejlesztések miatt hatékonyabb, gyorsabb és biztonságosabb lesz a közlekedés, a donneri városrészt pedig „közelebb hozzuk” a belvároshoz – fogalmazott a város vezetője. L. Balogh Krisztina, Kaposvár volt főépítésze, a beruházás koordinátora elmondta: az útépítéseknél kicserélik a közműveket és megújul a csapadék vízgyűjtőrendszer is. A Baross Gábor utcai felüljárót pedig úgy építik meg, hogy később át tudják vezetni a távhőt a donneri városrészbe – tette hozzá L. Balogh Krisztina.

Liftezni is lehet a hídon

L. Balogh Krisztina kiemelte: a beruházás leglátványosabb eleme az Esterházy híd, amely zöld felület is kap, így sétányként ível át a sínek felett. Az ötven méter magas pilonra, tizennyolc pászmával (fonalköteggel) függesztették fel a kétszáz méter hosszú hidat, amelybe négy liftet is építenek, megkönnyítve ezzel a nehezebben mozgó emberek közlekedését. A híd lengéscsillapítóját pedig a szerkezet tetejébe szerelik be, egy plexidobozon keresztül pedig látni lehet majd, hogy mekkora a híd természetes mozgása.