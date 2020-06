Kaposvári a törpök ura

Törpöket gyűjt és újít fel egy kaposvári férfi. Vogronics Dezső négy évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni a színes apróságokkal, mára pedig már mintegy ezer figura díszíti otthonát. A legtöbb törpe a környék piacairól származik.

Hegedülő, favágó, fűnyíró és lámpást tartó törp is megtalálható Vogronics Dezső házának udvarán. A legkisebb alkotás pár centiméteres, a legnagyobb pedig az egy métert is eléri. Gyűjtőszenvedélye anyósa nyolcvanadik születésnapjáig nyúlik vissza. – Egy törpöt vettünk neki ajándéka – mesélte a férfi. – Ez volt a kívánsága. A szemüveges apróságot gondosan pátyolgatta és mindig azt mondta, hogy amióta megvan neki a törpe, azóta nem fáj annyira a dereka. A törpe ugyanis szerencsét hoz. Néhány évre rá meghalt az anyósom, az ajándékot pedig megörököltük és úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy elkezdjük gyűjteni a figurákat.

Vogronics Dezső udvarán a legtöbb törpe műanyagból van, de kerámiából is található pár tucatnyi. Ezek egy része a nagykanizsai, a nagyatádi, a kaposvári és a fonyódi vásárról származik, de Ausztriából és Németországból is vásárolt már, a zöme viszont kínai. Vogronics Dezső elmondta: könnyű felismerni a törpék származási helyét, a távol-keletiek kezén csak négy, míg az európain öt ujj van. A kaposvári férfi azt is elárulta, hogy három figurát lehet megkülönböztetni. Az igazi kerti törpének csak szakálla van. Amelyiknek a szakáll mellett bajusza is van az a manó, a hegyes fülűeket pedig koboldnak nevezik. Egy viszont mindegyik színes figurában azonos, a sapkájuk, a fejfedő színe ugyanis piros.

Nagyon sok díszt sérülten vásárolt meg Vogronics Dezső, ezért az évek során jól megtanulta, hogyan lehet szakszerűen felújítani a törpéket. A munkához speciális ragasztót, modell gipszet és autójavító pasztát is használ. Nyugdíjasként sok ideje van foglalkozni a díszekkel, ezért pontosan és alaposan restaurálja az apróságokat. A férfi hozzátette: sok örömét leli a színes díszekben, kedvence pedig a szomszédjára hasonlító, hegedülő törpe.