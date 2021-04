Kaposvári alkotóé a díjnyertes cetfotó

Cet és az Emberek című fotójával újabb elismerést szerzett a kaposvári Ifj. Lőrincz Ferenc. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett 39. Magyar Sajtófotó Pályázaton A természet és tudomány kategóriában az első díjat kapta a Fülöp-szigeteken készült különleges alkotása.

A járványhelyzet miatt idén a 39. Magyar Sajtófotó pályázat és díjkiosztója is az online térben valósult meg, amelyre 296 fotográfus 2515 pályaművel, összesen 7237 képpel nevezett. A szakmai zsűri a pályamunkák közül a legjobbak közé válogatta be egy somogyi fotográfus alkotását is. Ifjabb Lőrincz Ferenc ezúttal azt örökítette meg, ahogy turisták figyelik a hatalmas cetcápát a Fülöp-szigeteki Cebu szigeten.

A kaposvári építészmérnök elmondta: a planktonevő, ártalmatlan óriás a legnagyobb méretű élő cápafaj, testhossza elérheti a 10 métert, testtömege pedig lehet akár 19 tonna is. A sziget déli felén a hatalmas cetcápákat is lehalásszák, Oslob környékén viszont együtt élnek velük, megóvva a fajt unokáink számára. A fotográfus nem először jelentkezett a versenyre, korábban is több víz alatti képét díjazták. 2017-ben szintén első helyet szerzett a Szemtől szemben Denevérhal portréjával. Egy nylonzacskóval borított delfin és egy pillangózó úszót ábrázoló alkotása 2019-ben lett kategóriagyőztes. Ifjabb Lőrincz Ferenc 14 éve búvárkodik, 2014 óta fotózik is a víz alatt.