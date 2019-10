Kaposvári diákok figyelmét hívták fel az internetezés veszélyeire

Nemcsak az utcán, hanem az interneten is bárkit érhet „baleset”. Az adattolvajok, közismerten hekkerek, több olyan módszert is bevetnek, amellyel könnyedén információt gyűjtenek emberekről, később pedig meg is zsarolják őket.

Manapság szinte nincs is olyan ember, aki ne lenne tagja valamelyik közösségi oldalnak. Hozzáértők szerint azonban érdemes odafigyelni arra, hogy nyíltan ki, mennyit árul el magáról. A túl sok információ, a kompromittáló képek és videók ugyanis könnyen zsarolásra késztethetik a hekkereket. – Évente több mint 500 millió adatot lopnak el a hekkerek – fogalmazott Poór Csaba, a Digitális Immunerősítő Program vezetője. – Magyarországon pedig ezernél is több internetes támadás éri a fiatalokat. Mi azért dolgozunk, hogy ezek a kihívások felkészülten érjék a diákokat. Hiszen, ha kimegyünk az utcára és felülünk egy motorra, akkor bukósisakot veszünk fel. Azt mondjuk, hogy az internet hasonlóan veszélyes ahhoz, mintha bukósisak nélkül motoroznánk. Gyakorlatilag egy 116 tanácsból álló „csomagot" adunk át a fiataloknak, amellyel biztonságosabbá tudják tenni a digitális világukat – tette hozzá. A kaposvári gépipari iskolában szervezett eseményen elhangzott: az adatlopás, az email fiókok és a Facebook feltörése az egyik leggyakoribb internetes támadás. Csak tavaly több mint hétszáz magyar fiatal közösségi oldalát törték fel, majd az ott talált fényképekkel és videókkal megzsarolták őket. A diákoknak ezzel kapcsolatban egy hatvan perces angol krimi filmet is levetítek. A „mozizás" után az általunk megkérdezett diákok elmondták: óvatosak a közösségi oldalakon és csak annyit árulnak el magukról, hogy ne lehessen zsarolhatók. Hazudtak, hogy adatot lopjanak Adathalászként is kipróbálhatták magukat a fiatalok a Digitális Immunerősítő napon. Három Facebook profil nyilvános adataiból kellett kitalálniuk a jelszót. Poór Csaba, a program vezetője hangsúlyozta: csőbe húzták a diákokat egy játékkal, ugyanis azt hitették el velük, hogy egy amerikai álomutazást nyerhetnek. Kivétel nélkül, mindenki bedőlt ennek és olyan adatokat adtak meg, amellyel később vissza lehet élni. Pedig egy kattintással azonnal leleplezhették volna a csalást.