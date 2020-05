Kaposvári idősotthont is ellenőriztek a járványügyisek

Ellenőrzést tartottak a Somogy Megyei Kormányhivatal járványügyi munkatársai a Kaposvári Református Egyházközség fenntartásában működő Csertán Márton Otthonban hétfőn – írja az MTI.

A szakemberek a fertőtlenítőszereket, a szobák állapotát, az elhelyezést, s egyebek mellett a dokumentációt vizsgálták.

Petró László, az egyházközség lelkipásztora a somogyi megyeszékhely Béla király utcájában álló épületnél újságíróknak azt mondta: az otthonban ötvenhat idős emberről gondoskodnak. Kitért rá, az intézményben március eleje óta látogatási tilalom van, felvétel nincs, a dolgozók létszámát „a lehető legszűkebbre vették” a fertőzésveszély csökkentése érdekében. Folyamatosan ellenőrizzük az ellátottak állapotát, lázat mérünk, ezen túl fertőtlenítünk, ehhez egy ózongenerátort is beszereztünk – közölte. Rámutatott, hogy az izoláció megoldott, mert minden lakó egyágyas szobában él.

A lelkipásztor kitért rá: a szükséges védőfelszerelések, azaz szájmaszkok, kesztyűk, köpenyek, rendelkezésre állnak, a honvédség április 25-én fertőtlenítette az intézményt.

Petró László kiemelte az is, hogy az otthon lakói a látogatók távollétében „egy kicsit magukra vannak hagyatva”, ezért erősödött az igényük a „lelki jelenlétre, lelki támogatásra”. Ugyanakkor a körülményekhez képest ők és a dolgozók is jól viselik a helyzetet, utóbbiak átérzik azt, hogy most nagyfokú helytállásra van szükség.