Kaposvári röplabdázók is segítettek az SOS Gyermekfalun

Az SOS Gyermekfalun és annak kis lurkóin segítettek közösen az élsportolók és a művészek, önzetlenül, tiszta szívvel.

Közel fél tucat NB I-es sportklub és celeb, együtt tekertek a 400 örökbefogadott és hányatott sorsú gyermek megsegítésére. Lassan pedig örülhet mindenki, mert már közel 600 ezer forintot kerékpároztak össze a fővárosi Aréna Plázában a hírességek. A meghívottak között volt a kaposváriak két profi strandröplabdázója, Lutter Liza és Szombathelyi Kitti is.

Az SOS Gyermekfalu gyermekeiért rendezett közös tekerésben részt vett az NB I-es Újpest FC utánpótlás akadémiája, az NB I-es és jelenleg dobogón álló Veszprém Futsal csapata, a Körmend-Egis kosárlabda együttese, valamint a kaposvári női röplabda két tagja jeles képviselője is. De nyeregbe szállt egy pohár presszó kávé után a magyar női röplabda válogatott kapitánya, Jan de Brandt is, aki, ha nem is ment sprinter világcsúcsot, örömmel tekert az ismert futballistával és edzővel, Mészöly Gézával közösen. A program második felében ismert művészek léptek elő főszereplővé, akik nem csak énekeltek, hanem ugyancsak nyeregbe pattantak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS