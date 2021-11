Kaposváron is elkezdődött a krízisidőszak a hajléktalanellátásban

A kaposvári hajléktalanszálló munkatársai mostantól naponta többször járják a várost, hogy segítsenek a fedél nélkülieknek és felhívják a figyelmüket a hideg okozta egészségügyi kockázatokra.

Húsz éve él a kaposvári utcán Buzás Imre. – Nincs hol laknom és mindkét lábam érszűkületes, nagy fájdalmaim vannak – mondta lapunknak. Pár méterrel arrébb egy sorstársa arról beszélt, hogy nyolc éve halt meg az édesanyja, azóta az utcán tölti mindennapjait. Őket is meglátogatták a Rippl-Rónai parkban a szociális munkások, forró teát vittek nekik és kérték, hogy menjenek be éjjelre a szállóra. Meg is ígérték, hogy ott töltik az éjszakát.

November elsejétől elkezdődött a krízisidőszak a hajléktalanellátásban. – Az utcai szolgálatosokra még több feladat hárul a téli időszakban, naponta háromszor ellenőrizzük a közterületeket, próbáljuk a vackokat feltérképezni, hogy hol húzhatják meg magukat – mondta el Nagy Bernadett Beáta, a „Nyitott Kapu” Hajléktalan Gondozási Központ intézményvezetője. – A szociális munkások minden körútjukra visznek magukkal izolációs fóliát, hálózsákot, meleg ruhát, amit a hajléktalanok örömmel fogadnak.

Hozzátette: szeptember 15-e óta 75–81 hajléktalan alszik bent az éjjeli menedéken. Telt házuk ellenére minden újonnan érkezőnek jut ágy, matrac. – Sokszor nem könnyű rábeszélni őket, hogy jöjjenek be. Pedig bent lehetőségük van tisztálkodni, igénybe vehetik az orvosi ellátást, meleg ételt kapnak – tette hozzá Nagy Bernadett. A szállón lévő hajléktalanok Béres-cseppet és C-vitamint kapnak, és szinte kivétel nélkül megkapták a koronavírus elleni oltást is. – Százhúszan megkapták a két oltást, negyvenöten pedig már a harmadikat. Az intézményben szinte minden gondozott és dolgozó be van oltva – mondta el az intézményvezető.

Férfiakból több van az utcán

A legfrissebb adatok szerint 150–200 ember él az utcán Kaposváron és a környékén. – Azt tapasztaljuk, hogy növekszik a számuk – mondta el Nagy Bernadett intézményvezető. – A legtöbben amiatt kerülnek az utcára, hogy elveszítik munkahelyüket, adósságokat halmoznak fel és nem tudják fizetni a lakbért vagy a hitelt. Volt olyan kliensünk is a közelmúltban, akinek a háza összeomlott, vagy leégett egy elektromos zárlat miatt. Azt tapasztaljuk, hogy a férfiak könnyebben kerülnek az utcára, mert az alkohol felgyorsítja a lecsúszásuk folyamatát. A nők ugyanakkor a rokonságnál, barátoknál könnyebben találnak menedéket.

Számítanak a kaposváriak segítségére is a hajléktalanszálló munkatársai. Azt kérik: ha hajléktalant látnak, hívják intézményüket és munkatársaik azonnal kimennek értük a helyszínre.

Fotó: Lang Róbert