Kaposváron mentik a kihalásra ítélt ürgéket

Néhány éven belül végleg kipusztulhat az ürge Magyarországon, jelentették be néhány napja egy tudományos konferencián. Majd féléve számoltunk be a sikeres kaposvári ürgeszaporításról, amelyet a Life nevű uniós projekt segítségével indítottak el. A program végéhez közeledik és az utódokat már sikeresen ki is engedték a természetbe.

– Ezek augusztus folyamán kikerültek a Fertő-Hanság Nemzeti Parkba, ahol őriztem is őket és azóta is figyelik őket – mondta Altbäcker Vilmos, a Kaposvári Egyetem Környezettudományi Intézetének vezetője. – Hetvenegy ürge született, közülük negyvennyolcat engedtünk el és ők ott is maradtak, jól érzik magukat, azt gondolom, ez várakozáson felüli eredmény. Tartottak is vissza egyedeket és Altbäcker Vilmos abban bízik, jövőre száz olyan ürge lesz, akik közül kiengedhetnek a természetbe. Erre a munkára azért van szükség, mert az elmúlt évtizedekben jelentősen lecsökkent az őshonos rágcsálófaj egyedeinek száma hazánkban. Harminc éve még irtották, mivel akkoriban nemcsak a legelőkön, hanem a szomszéd mezőgazdasági területeken is sok volt az ürge. Aztán védetté nyilvánították, mert kiderült, hogy a sasok és sólymok velük táplálják a fiókáikat. Csak hat-hét évvel ezelőtt kerültek az ürgék fokozott védettség alá. Azóta megtorpant a drasztikus csökkenés is. Az őshonos magyar rágcsálófaj élettere lecsökkent és a másik ok, az éghajlatváltozás. Erre egy téli álmot alvó állat érzékenyen reagál. Mivel, ha nincs elég hideg, nem tudja megspórolni a nyáron összegyűjtött energiát. A szakemberek azon dolgoznak a Kaposvári Egyetemen, hogy a riasztó prognózis ne váljon valóra. – Nagy baj van az ürgékkel – fogalmazott Altbäcker Vilmos. – Ha a kolóniák számának csökkenését időben előre vetítjük, 2026-ra valóban nulla lehet. De úgy érzem, hogy egyes helyeken ellen tudunk állni, nem fogadom el, hogy az ürge el fog tűnni. Azt mondom, ha a repterekkel jobban sikerül megegyezni, ha a tenyésztés nagyobb léptéket ölt, akkor unokáink is fognak még ürgét látni. Védelem kell a kicsiny rágcsálóknak Két dolgot tehetnek a szakemberek: védik a maradék élőhelyet és igyekeznek megérteni az állatokat. A legnagyobb legelők helyén repterek épültek az ötvenes években, nekik készült egy útmutató, hogyan kell a gyepet ott karbantartani, hogy az ürgék számára megfelelő legyen. Igyekeznek kideríteni a szakemberek, mi befolyásolja a szaporodásukat, és mesterségesen hoznak létre tenyészeteket. Ez történt Kaposváron is, a hímek márciusban ébrednek álmukból, a nőstények áprilisban. A kutatók az amerikai példát követve félálomban engedték össze az ürgéket, ami sikeres volt. – Mind az élőhelyvédelem, mind a szaporítás sikeres volt – összegezte a kaposvári program eredményeit Altbäcker Vilmos. – De ez csepp a tengerben, mert inkább az agrárgazdálkodás hagyományos módját kellene visszaállítani, de az annyira gazdaságtalan, hogy nincs rá forrás.