Kaposváron nyitnak, másutt még kivárnak

A koronavírus-fertőzés miatt számos somogyi általános iskolában marad az online oktatás jövő héten is több alsós gyerek, technikai dolgozó és pedagógus is megbetegedett a napokban. Van több olyan település a megyében, ahol az óvodát is be kellett zárni.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Fertőtlenítik a Toldi iskolát Kaposváron, pénteken lemosták a kilincseket, padokat, súrolták az illemhelyeket, közösségi tereket. Mivel több takarító, technikai dolgozó is megbetegedett, ezért a pedagógusoknak is be kellett segíteniük, hogy hétfőtől újra elindulhasson a tantermi oktatás. – A Toldiban hétfőn, a Kodály iskolában március másodikán, kedden jönnek vissza osztályok, a Kisfaludy iskolában kérték az online oktatás meghosszabbítását jövő hétre, mert újabb pedagógus betegedett meg és nem tudják helyettesíteni – mondta el Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója. Hozzátette, minden intézményben az online oktatás alatt elvégezték a fertőtlenítést, s folyamatosan figyelik, hogy kinek, mikor jár le a karanténja. Azt tapasztalják, hogy egyre több alsósnál vannak izom-ízületi fájdalmak és sokuk lázas is. A Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában március másodikáig marad az online oktatás. A barcsi Arany János Általános Iskolában a jövő héten is online oktatás lesz, úgy tudjuk öt pedagógus fertőződött meg koronavírussal és került karanténba. A Siófoki Tankerület több iskolájában is digitális oktatásra álltak át. Zsombok Lajos, Lengyeltóti polgármestere lakossági tájékoztatójában arról számolt be, hogy a helyi általános iskolában rendkívüli szünetet rendeltek el március 5-éig, mert néhány diák és pedagógus megbetegedett. Miután a konyhai dolgozók között is volt több pozitív teszt­tel rendelkező, ezért a Marcali Élelmezési központból hozzák az ételeket a gyerekeknek és a felnőtteknek.

De nemcsak iskolákban, hanem több somogyi óvodában is szünetet rendeltek el vírusfertőzés miatt. Pénteki nagytakarítás a Toldiban. A hétfői nyitásra készültek

Fotó: Lang Róbert