Kaposvárra is szerencsét hoz a kéményseprő kefe lószőre

Az év első munkanapját a kaposvári városházán kezdték a kéményseprők. Két és fél évtizedes hagyomány, hogy a füstfaragó szakemberek január eleji látogatása szerencsét hoz a városnak, ezért 2020 sem kezdődhetett másképpen.

Szita Károly polgármester szerencsehozó szándékkal három lószőr szálát húzott ki a kéményseprők keféjéből. Az előző években is ugyanígy tett, és gondosan el is rakta a szálakat. Ez a praktika a korábbi években is bevált.

– Soha rosszabb éve ne legyen Kaposvárnak, mint amilyent magunk mögött hagytunk – értékelt Szita Károly. – A városban az évszázad beruházási programja zajlik, és az idén is lesznek átadások. Azt kívánom minden kaposvárinak, hogy egészségben teljen az új esztendő, mert ha egészség van, akkor minden van.

Nincs különbség abban, hogy egy régi vagy egy új munkaeszközt kell megritkítani Fortuna kedvéért, összegezte a tapasztalatokat Farkas József, a megyei katasztrófavédelem kéményseprő csoportjának vezetője. A kitépetett három szőrszál azonban mindenképpen szerencsét hoz, mert tavaly nem volt szén-monoxid mérgezés, sem kéménytől eredő tűz az illetékességi területükön, pedig 598 esetben hárítottak el közvetlen életveszélyt a megyében 2019-ben. A munkát az új esztendőben is folytatják.

Farkas József hozzátette: a kéményseprő szerencsehozó képe a XVIII. században alakult ki, amikor sok faépület volt a városokban, és ha a vesszőfonatból készült, sárral tapasztott kémények lángra lobbantak, akkor bizony leégett egy fél település. A kéményseprők fellépése után azonban a tüzek megritkultak, ezért babonából gyűjtötték a seprűik szálait a háziasszonyok.

Egyenesen a háztetőkről, teljes munkafelszereléssel érkezett a városházára Pápai Attila, aki 2011 óta kéményseprő. Korábban kőművesként dolgozott, de a porckorong sérve miatt kénytelen volt átnyergelni az új szakmájára. Azt mondta, hogy neki is szerencsét hoztak a kollégái, mert a segítségükkel megtalálta a helyét.