Kapusháborúban diadalmaskodott a fiatal kaposvári hálóőr

Barkóczy Kristóf, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia U13-as csapatának kapusa megnyerte csapatával a első osztályú dél-nyugati csoportot, és joggal gondolhatná az ember, hogy most a pihenés ideje következik. Ő azonban úgy döntött, elindul a múlt hétvégén Szegeden megrendezett Kapusháború elnevezésű tornán is, melyet szintén megnyert.

Ebben a versenyben kifejezetten a kapusok küzdenek egymással, speciálisan erre kialakított pályán, csapat nélkül. A négy perces meccseken, szigorúan meghatározott és betartatott szabályok szerint a két hálóőr rúg egymásnak. A mérkőzés négy percig, vagy négy gólig tart.

– A selejtezők szakaszában voltak igazán nehéz ellenfelek – kezdi beszámolóját Kristóf. – Ez annyit jelent, hogy ebben a versenyben nem csak nagyon jól kellett tudni védeni, hanem jól is kellett kapura lőni. Aki csak az egyikben is gyengébbnek bizonyult, az bizony kiesett.

Az ifjú kapus egész éven át edzett, de ezt a versenyt sem vette fél vállról. A fizikai felkészülésen túl a várható ellenfelekből is alaposan felkészült.

– A tornát megelőzően folyamatosan figyeltem kik neveznek. Nem csak magyar csapatok kapusai, de a környező országok tehetségei is jelentkeztek a megmérettetésre. A topolyai TSC Akadémiáról például kifejezetten erős ellenfelek érkeztek. Akiről csak lehetett videókat kerestem, elemeztem játékukat, próbáltam megtalálni azt, amiben gyengébbek.

Az alapos felkészülés meghozta eredményét: Kristóf nyolc meccséből hetet megnyert, így állhatott a dobogó legfelső fokára.

– Túl azon, hogy Szegeden szikrázó napsütés mellett közel negyven fok volt végig a verseny alatt, tényleg minden tudásomra és tapasztalatomra szükség volt, hogy nyerni tudjak – emlékszik vissza Barkóczy Kristóf. – Edzőm, Mitring István írta gratulációját követően, hogy ez egy tisztán kapus specifikus verseny, amit megnyerni csak azoknak sikerülhet, akik technikailag, fizikailag és mentálisan is felkészült állapotban vannak. Úgy érzem most minden részlet összeállt ahhoz, hogy ez sikerüljön.

Az elkövetkező pár hétben most már tényleg a pihenésé lesz a főszerep. Július 15-én kezdődik meg az akadémián a felkészülési időszak, és a csoport bajnokaként a csapatra a következő szezonban is nagy feladat vár. Az U14-ben már az országos bajnoki címért indulhat az együttes és a többszörösen bizonyított kapusa is.