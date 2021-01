Karanténos kamaszpanasz: szorongást okozhat a társaság hiánya

Az érintett korosztály és persze a szülők, nagyszülők, pedagógusok egészségének védelme érdekében közel három hónapja tartó online oktatás óriási hatást gyakorol a fiatalok mentális egészségére. A távoktatás alatt kialakuló elkülönülés, magány és a járvány miatti bizonytalanság rendkívüli mértékben fokozhatja a kamaszokban a szorongás és a depresszió kialakulásának esélyét.

Az online kapcsolattartás jó alternatíva lehet a mostani helyzetben, a személyes együttlétet azonban nem pótolhatja. A többség egyelőre nem panaszkodik, mert még talán jól is érzik magukat bekuckózva otthon, biztonságban, ám érdemes figyelni az árulkodó jelekre.

– Nyolctól tanítás van kb. fél 3-ig, napi 7–8 órában, utána már majdnem sötét van, utcára menni nem nagyon van kedvem, és nincs is hova – mesélte el napirendjét Fanni, a 16 éves diáklány. – Legszívesebben alszom egyet, vagy megnézek egy jó filmet, utána pedig beszélgetnek barátokkal kuksolva a gép előtt.

Néha persze azért találkoznak is a barátokkal élőben, ám inkább csak hétvégén, mert hét közben kevés az idő, sok a lecke. – Mi inkább játszunk egymással a számítógépen, ha véget értek az órák – mondta el érdeklődésünkre a gimnazista Noel, akitől megtudtuk, apukája a garázsban rendezett be egy kis házi edzőtermet a családnak, hogy a gyerekek fizikai erőnléte is biztosított legyen. – Vidékiként pedig nincs is igazán kedvem utazgatni a városba.

Iskolapszichológusok egybehangzó véleménye szerint a társas kapcsolatok számának csökkentése a kamaszok személyiségfejlődésében súlyos károkat okozhat, hisz ebben a korban a kamaszoknak lázadni kellene, barátokkal lógni, közösségben lenni, összejönni és ha kell, sírni egymás vállán. Mindez most másként történik. Az, hogy kire milyen hatással van a mostani bizonytalan helyzet, nagyban személyiségfüggő is: fejlődhet az önállóság, a felelősségérzet, a versengés helyett sokkal intenzívebbé válhat az együttműködés a csoport- és osztálytársak között, de nem igazán ez a jellemző.

A mostani helyzet szülőként is új nehézségek elé állítja az embereket. Mráv Nikoletta iskolapszichológus szerint több türelemre, odafigyelésre és szülői kreativitásra van szükség ahhoz, hogy fenntarthassuk a gyerekek lelki jóllétét. – Több energiát kell most beletennünk a szülői feladatokba, és e tekintetben egy jó napirend és rendszeres mozgás hatékony lehet – tette hozzá a szakember.

– Figyelembe kell vennünk, hogy nem felnőtt, érett személyiségekről van szó, hanem 14–18 éves gyermekekről, fiatalokról, akik életkorukból adódóan még gyengébben fejlett megküzdési stratégiákkal rendelkeznek, segítségre, támogatásra szorulnak a különböző élethelyzetekhez történő alkalmazkodásban.

Különösen az érettségi előtt álló diákoknál lehet gond

A tavaszi digitális oktatás idején nem túl sok, ám most jóval több diáknál jelentkeztek szorongásos problémák pánikrohammal, fóbiákkal, emellett több diák számolt be hangulatváltozásokról – mondta el Mráv Nikoletta iskolapszichológus, aki a pandémia alatt is folyamatos kapcsolatot tart a kaposvári munkácsys, táncsicsos és zichys középiskolásokkal.

– Különösen az érettségi előtt álló diákoknál tapasztalhatók a problémák. Ennek oka elsősorban az, hogy a pályaválasztást segítő programok, rendezvények, a középiskolai éveket lezáró, elválást, búcsúzást segítő, érzelmileg rendkívül fontos, kapaszkodót, támpontokat biztosító események (szalagavató, fényképezkedés, ruhapróbák) sorra elmaradtak. A bizonytalan helyzet hosszabb távon a pszichés státuszukra is negatív hatással lehet, és mindez az érettségin nyújtott teljesítményüket is befolyásolhatja – mondta el Mráv Nikoletta. – Azt gondolom, hogy a normál tanrendre történő visszaálláskor figyelembe kell majd venni, hogy a diákokat sokkal nehezebben lehet majd aktivizálni, motiválni.