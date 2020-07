Kardvirágok tengerében sárgállott a somogyi kukorica

Tikkasztó hőségben vettük nyakunkba ezen a pénteken a Kaposvári Nagypiacot, ahol ezúttal is minden jót megtaláltunk.

A pénteki forróságban szívesebben húzódott a vásárlók tömege a régi vásárcsarnokba, ahol maszkjukra izzadva keresték a legjobb friss árut. Ide belépve megállapítottuk: minél többet járunk a piacra, annál biztosabban állíthatjuk: a törzsvásárlókat semmilyen időjárás sem tarthatja távol.

Sokan vásároltak csemegekukoricát, amely nem véletlenül a nyár közkedvelt „csemegéje”. Ára annyira még nem pénztárcabarát, de a hozzánk hasonló ínyencek kosárba tették a somogyi sárga csövest.

– Négy csövet kérek – mondta egy férfi az új csarnok előtti placcon. – Csumába jó lesz? – kérdezte a termelő, majd szatyrába helyezte az aranysárga kukoricákat.

A kovászos uborka frissítő tud lenni a hőségben, így aztán még mindig többen vadásztak uborkára és kaporra, vagy készen vásárolták a savanyított zöldséget, amely egy jó hétvégi pörkölt kiegészítője is lehetett.

Aki még ennél is nagyobb élvezetre vágyott, az vihette – vagy akár guríthatta – haza a magyar dinnyét. Ebből is több fajtát választhattunk a piacon, de a mézédes sárga is elő-elő bukkant a standokon.

Habár nem kímélte a fagy a somogyi barackosokat, de lehetett találni többféle méretű és árút a gyümölcsből a piacon. A hatalmas őszik mellett még kicsit viharvertebb sárgákat is láttunk az árusoknál.

A színes kardvirágok erdején áttekintve, megcsapta orrunkat a sercegő olajban piruló lángos illata. Ha közelebb értünk az ételudvarhoz már némi sült kolbász is vegyült a mennyei sült tésztával, s egészen megkordult a vásárló hasa. Így aztán kopogó szemekkel, termelői finomságoktól roskadó kosárral, mínusz két leizzadt kilóval vettük hazafelé az irányt.