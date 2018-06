Karikás ostorral is párbajoztak a barantások

Rendhagyó helyszínen, a megyeszékhely belvárosában, a Kossuth téren és a sétálóutcán tartották meg a barantások az idei országos rendezvényüket, a Kárpát Kupát.

Szalagokkal elkerített területen hoztak létre biztonságos küzdőteret annak a 86 nevezőnek, akik az egész Kárpát-medencéből érkeztek, hogy összemérjék az erejüket és ügyességüket a népi hagyományokon alapuló magyar küzdősportban. A Felvidékről és a Délvidékről, Erdélyből is jöttek versenyzők Kaposvárra.

A járókelők a karikás ostorok sűrű durrogására figyeltek fel, és láthatták, hogyan mérkőztek meg egymással a fiatalok, akik ostorpárbajt vívtak. Markolatig gumiba burkolt szablyákkal is vívtak, hogy ne okozzanak egymásnak sérülést. Puszta kézzel is zajlottak összecsapások. Az egyik fél feladásáig tartó népi birkózásban, a böllönben – amelyből a böllenkedik szavunk ered – a fojtás és a feszítés is megengedett. A katolikus iskola udvarán íjász akadálypályát állítottak fel, a városligetben pedig íjpárbajt vívtak a fiatalok, egymásra természetesen biztonságos, gumi végű nyílhegyekkel céloztak. A három napos rendezvényen a Juhos együttes tartott táncházat és a Barackmag együttes is zenélt.

– A baranta egy a magyar mozgáskultúrára alapozva létrehozott sajátosan magyar küzdősport, amelynek külön szabályrendszere van – mondta a versenyen Wilhelm Erik, a Kapos Baranta Egyesület elnöke. – A baranta sok történeti kutatáson alapult. Ezeket a mozgásformákat a néptáncokban örökítette át a magyarság, és számunkra fontos, hogy magyarok vagyunk.

A baranta egyre nagyobb népszerűségre tesz szert a fiatalok körében. A Kapos Baranta Egyesületben több mint húsz tag tevékenykedik, és a kaposvári református óvodában is foglalkoznak két csoportnyi gyermekkel, akikből reményeik szerint a jövő barantásai lesznek.