Karitatív munkáért és zenei szerepvállalásért kaptak elismerést

Az idei esztendőben Jámbor Szabolcs és Máté Attila részére adományozott Pro Communitatis Nagyatád díjat a Prológ Nagyatád Alapítvány kuratóriuma.

Az alapítvány hagyományos gálaestjén adták át a kitüntetéseket nemrégiben. Ormai István polgármester kérdésünkre elmondta: az alapítvány rendszerint annak adja a díjat, aki önzetlen módon tevékenykedik a nagyatádi és város környékén élő közösségért.

Jámbor Szabolcs hosszú ideje a Pro Família Nagyatád Alapítvány kuratóriumának elnöke. A díjat a segítségre szoruló emberek támogatásáért, sokrétű karitatív tevékenységéért kapta. Mint kérdésünkre elmondta, az alapítvány keretein belül helyi és környékbeli, szociálisan hátrányos helyzetű, rászoruló családokat támogatnak. S nem utolsó sorban azokat is, akik hirtelen nehéz helyzetbe kerültek valamiért. Sokakon segítettek már az alapítvánnyal az elmúlt évek alatt. Mint megtudtuk, az adományokból olykor tűzifa vagy éppen ruházat lesz, de sokszor krízissegélyt is nyújtanak. Az alapítvány támogatója az önkormányzat és Jámbor Szabolcs cége, illetve vannak még kisebb külső támogatóik is. Az elismert cégvezető hozzátette: igyekeznek lelkileg is segíteni az anyagiak mellett. Ezt a célt szolgálja többek között az a zenei tábor is, melyet az alapítvány keretein belül rendeznek meg a gyerekek számára.

Máté Attila két zenekart is vezet, két évtizede aktív részese Nagyatád zenei életének. Igazi közösségi zenészként ismerik, énekel és gitározik is. A díjjal többek között zenei szerepvállalását, a tehetséges fiatalok segítését ismerte el az alapítvány. Az Acoustic Classroom nevű együttese mellett a MintAgyerek Zenekarra is nagy energiákat fektet. Míg az előbbi formációval inkább a felnőtt generációt célozzák meg, az utóbbi zenekar által játszott dalokkal a gyerekeket igyekeznek megszólítani. Máté Attila különösen is fontosnak tartja a zenei nevelés szerepét, s hogy az akusztikus élő zene felé tereljék a gyerekeket. Mint mondta, a zene segíthet a szépérzék vagy akár a ritmusérzék fejlesztésében is, s lényeges az is, hogy ne feltétlenül a számítógépek révén hallgassanak zenét a fiatalok. Máté Attila úgy tapasztalja: nyitott fülekkel találkoznak, jól fogadják a gyerekek a zenét. A MintAgyerek zenekarral már egy lemezük is megjelent.

