Karnyújtásnyira az élet: felkészültek a gyors beavatkozásra

A kaposvári nagypiacon és a fürdőben is található automata defibrillátor, s az egyik nagy áruházlánc országosan 116 helyszínen, köztük Somogyban a megyeszékhelyen, Marcaliban, Siófokon, Nagyatádon és Balatonbogláron is elhelyezett egy-egy készüléket.

– A csapatunknak két defibrillátora van, s társaink a szolgálat során magukkal viszik az autóban elhelyezett berendezést – közölte Szita János, a Kaposvári Kistérségi Polgárőrség elnök-helyettese. – Többen megkapták az előírt felkészítést, így ha szükséges, rögtön a helyszínen segítséget nyújthatnak. A gyors beavatkozás életet menthet.

A Tesco minden 2000 négyzetméternél nagyobb áruházában és a logisztikai központjaiban – összesen 116 helyszínen – automata defibrillátort helyezett el, derült ki a társaság tájékoztatójából. Az áruházlánc kollégái már eddig is több alkalommal mentették meg a vásárlók életét. Az új eszközök segítségével az újraélesztések hatásfoka tovább javítható. Évente mintegy 25 ezer olyan eset történik hazánkban, amikor hirtelen szívleállás miatt sokszor laikusoknak kell újraélesztést végezni ahhoz, hogy életet mentsenek. Az azonnali beavatkozás életbevágó a mentők kiérkezéséig, ugyanis a túlélés esélye 7-10 százalékkal csökken.

– A helyzet kortól, nemtől, sőt, edzettségi állapottól függetlenül bárkivel megtörténhet – hívták fel a figyelmet. – Sosem lehet tudni, hogy mikor és hol lesz rosszul valaki, akár egy családtag vagy például egy ismeretlen személy. Így a legfontosabb és legjobb, amit tehetünk, hogy felkészülünk az ilyen eshetőségekre.

Horváth István, a kaposvári Baross Szőnyegáruház tulajdonosa azt mondta: tíz éve szereztek be egy automata defibrillátort, váratlan veszélyhelyzetben azonnal közbe avatkozhatnak. Poór Gyula, a megyei polgárőrszövetség elnöke kiemelte: a kőröshegyi egyesület közadakozásból vásárolt egy félautomata defibrillátort két éve, amit még nem használtak élesben. Rajtuk kívül további somogyi csoportok is érdeklődnek a technikai készülék iránt. Vargána Bíró Éva, a kaposvári Nagypiac ügyvezetője közölte: a dolgozók megkapták a szükséges felkészítést a berendezés használatához. A virágfürdőn kívül a piacon is elhelyeztek egy-egy defibrillátort.