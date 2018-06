Karrierpont növelné a nők elhelyezkedési esélyeit Bajomban

A nők munkaerő-piaci helyzetéről tartottak foglalkoztatási fórumot szerdán Nagybajomban, és átadták a helyi család-és karrierpontot, ahol tanácsadással és képzésekkel várják az álláskeresőket.

Személyiségfejlesztő képzést, angol nyelvet, kommunikációt és konfliktuskezelést is tanulhatnak a munkanélküliek Nagybajomban. Az Alternaiv Egyesület és a Nagybajomért Közalapítvány közös projektet indított, hogy javítsanak a nők munkába állásának lehetőségein. Modern közösségi teret adtak át erre a célra a művelődési házban. Pirka Mátyástól, a nagybajomi Alternaiv Egyesület elnökétől megtudtuk: jelenleg több képzést tartanak a környékbeli településekkel együttműködve. A végzett varrónőket a helyi, több mint kétszáz dolgozót foglalkoztató nagyvállalat azonnal átveszi. A fórum résztvevőit Czeferner Józsefné, Nagybajom polgármestere is köszöntötte.

Somogyban a május végi adatok szerint 12 ezer 320 álláskeresőt tartottak nyilván, ez az elmúlt 10 év legkedvezőbb eredménye. A kaposvári járásban 3488 munkanélkülit regisztráltak, közülük 1838 nő. Vagyis a munkanélküliek 52,7 százaléka nő Somogyban. Az álláskereső nők 18 százaléka 25 év alatti, 52 százaléka 26 és 50 év közötti, és több mint 28 százaléka 55 év feletti. Az elhelyezkedésük esélye függ az iskolai végzettségtől: a munkanélküli nők 42,4 százaléka 8 osztályt végzett, 23,2 százalékuk szakiskolát járt, 29,1 százalékuk érettségizett és 5,3 százalékuk diplomás. – Több program segíti a nők elhelyezkedését – sorolta Simonné Hornyák Valéria, a Kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője. – A gyesről, gyedről visszatérő anyák, az alacsony végzettségűek és közfoglalkoztatásban lévők közül sok nőt vonunk be a képzésekbe.

Szociális gondozó, bolti eladó, pénzügyi ügyintéző, kertész és tejipari dolgozó – néhány képzés, amelyben 75 százalékban nők vesznek részt. Szűcsné Kardos Katalin, a megyei önkormányzat szakmai vezetője a foglalkoztatási paktumról szólva kiemelte: a nők támogatásával a bölcsődei fejlesztésekhez is hozzájárulnak, jelenleg 44 óvodai és bölcsődei fejlesztés folyik megyénkben.

A családbarát munkahelyeké a jövő

Somogy 97. legnagyobb foglalkoztatója a nagybajomi J.T. Ruhaipari Vámszabadterületi Kft., amely férfi felsőruházatokat gyárt. Bangladesi és vietnámi varrodákkal kell felvenniük a versenyt. Azonban a magyar munkaerőhiány mára olyan kritikus szintet ért el, ami veszélyeztetheti az eddigi termelési volument, mondta Lempel József ügyvezető a nagybajomi foglalkoztatási fórumon. Ezért nagy gondot fordítanak arra, hogy családbarát munkahelyként működjenek. Várják a munkába visszatérő kismamákat, hiszen őket már nem kell betanítani, ami egy éven át is eltarthat. Ugyanakkor a dolgozók is igénylik, hogy családbarát legyen egy munkahely, és ma már ilyen szempontok szerint is válogatnak a munkák közül. Az ügyvezető fontosnak tartja a kormány családokat támogató intézkedéseit. Azzal együtt is, hogy bérfeszültséget jelenthet a munkahelyeken, ha egy kétgyermekes anya többet visz haza, mint egy gyermektelen nő, ugyanannyi elvégzett munkáért.