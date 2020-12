Kedvet ébreszt a képességek kibontakoztatására a jó vezető

Hella Ferenc lett a Somogyi Református Egyházmegye új esperese. A Nagykanizsán szolgáló lelkipásztort hat évre választották meg. Tervei között szerepel, hogy lelkésztársai tudását, valamint képességeit felhasználva, együtt gondolkodva új egységet alkossanak majd. Hella Ferenc január elsejétől lép hivatalba.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Hosszú volt az út, amíg megválasztották esperesnek?

– Igen, viszont azt tudni kell, hogy nem mi jelöljük magunkat, hanem az egyházmegye lelkészei, presbiterei, gyülekezetei néznek szét a megyében és javasolnak a posztra személyeket. Hat évvel ezelőtt én már voltam jelölt, de akkor Nagy Csabát választották meg. Idén Bartha Béla, siófoki lelkésztársam jelölt újra a közgyűlésen. Azt megerősítették, így jelöltté váltam, majd 44 szavazattal megválasztottak esperesnek. Ennek azonban vannak feltételei. Ahhoz, hogy valaki eljusson a jelöltségig, legalább tíz évig beiktatott, önálló lelkésznek kell lennie. Rendszerint azért emögött sokkal több év van.

– Jelenleg Nagykanizsán él és dolgozik, ami ugyan Zalában van, azonban a somogyi egyházmegyéhez tartozik. Merre szolgált még korábban?

– Erdélyből származom, Kolozsvárra jártam teológiára. Már harmadéves koromban exmisszusi segédlelkészként dolgoztam, ami azt jelenti, hogy végeztem az iskolát, de már kirendeltek szolgálni. Érmihályfalván, a szülővárosomban 5000 lelkes református gyülekezet van, ott voltam segédlelkész. Emellett volt egy 1433 lelkes anyaegyházközség, két szórvánnyal Érsemjén, ahol Kazinczy Ferenc született. Ezeken a helyeken szolgáltam 11 hónapig. Ez idő alatt 256 istentiszteletet tartottam, volt olyan vasárnap, hogy hétszer, nyolcszor szolgáltam. Nem volt könnyű. Miután végeztem a teológián, Kolozsváron is prédikáltam egy rövid ideig, aztán Magyarlétán voltam megválasztott lelkész két és fél évig, majd onnan kerültem Somogyba, pontosabban Lábodra. Ezután az Őrségben, Bajánsenyén dolgoztam, majd visszakerültem a somogyi egyházmegyébe, Nagykanizsára. Ha összeadom ezt, akkor most már 24 év van a hátam mögött.

– Milyennek látja most az egyházmegyét?

– Azt látom, hogy rengeteg az erőforrásunk. Fiatal, tanult lelkipásztoraink vannak. Színesek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy van, aki Kolozsváron végzett a teológián, van, aki Debrecenben, Pápán, Sárospatakon, Komáromban vagy éppen Budapesten. A lelkésztársaim sokféle tudással rendelkeznek, ami egy hatalmas ajándék valamennyiünk számára. Az egyházmegyében több mint 40 lelkipásztor van, mindenki más-más talentumokkal, persze vannak hasonlóak is. Azt gondolom, hogyha ezt a sok tudást és képességet összeadjuk, akkor jó egységet alkotunk majd. Vallom, amit Anselm Grün írt az „Életet fakasztó vezetés” című könyvében: „A vezetés annak a művészete, hogy megtaláljuk a kulcsot, amely megnyitja munkatársaink kincsestárát és ráébreszti őket arra, hogy sok lehetőség és képesség rejlik bennük. A vezetés azt jelenti, hogy kedvet ébresztünk másokban saját képességeik kibontakoztatására és a közösség szolgálatára.”

– Mi a legfőbb célja?

– Először is úgy gondolom, hogy egyfajta strukturális változásra és új vezetési stílusra van szükség. A másik, hogy a munkatársaimmal, lelkésztársaimmal ne versengjünk majd, hanem próbáljunk meg egy úton haladni. Az egyházmegye gondnokával együtt, szolgáló, de egyfajta pásztori vezetési stílust próbálok majd gyakorolni. Nyilván ellátogatunk majd a lelkipásztor társakhoz, felvesszük a kapcsolatot a gyülekezetekkel, igyekszünk mindenhova személyesen is eljutni. Ez nagyon fontos. Látjuk ebben a mai krízishelyzetben, hogy mennyire nehéz az, hogy nincsenek személyes kapcsolatok, pedig erre nagy szükség lenne. Mi egy más generáció vagyunk, nagyobb lendülettel, egy picit más stílusban, más struktúrában gondolkodva, de a régi hagyományainkat tiszteletben tartva, azokat új tartalmakkal megtöltve szeretnénk dolgozni.

– Több lelkésszel is jó kapcsolatot ápolok, akik gyakran mondják, hogy a fiatalok vasárnaponként nem járnak templomba. Ezt ön hogyan látja? Be lehet csábítani őket Isten házába?

– Próbálkozom én is megszólítani a fiatalokat, viszont fel kell építenünk egy rendszert. Vannak nyári táborok, hittanórák és ezzel a gyerekek csúnyán mondva, le vannak tudva. Azt szoktam mondani, hogy a tábor az olyan, mint amikor a pecás ember kimegy reggel a tóhoz beetetni. Kint van egy kicsit, látja, hogy megindultak a halak és hazamegy. A lényeg viszont elmaradt, hiszen nem dobta be a botot. Így van a táborral is, hiszen ha véget ér, utána nem maradunk a fiatalok mellett. Hiányzik egy folyamatosság, amin mindenképpen változtatni kell.

Tanulmányai és írásai is megjelentek Hella Ferenc 1973. október 25-én született Érmihályfalván. A középiskolát szülővárosában, a teológiát pedig Kolozsváron végezte el. Első lelkészképesítő vizsgáját 1997-ben szerezte. Felesége, Helláné Vörös Noémi mérlegképes könyvelő és kántor, akivel 2002-ben kötött házasságot. Négy gyermekük van, legidősebb Zsanna, aki 2005-ben született, őt követi Mátyás, Villő és Szilárd. A somogyi esperesnek az elmúlt években gyülekezetépítés és -vezetés témakörben jelentek meg tanulmányai és írásai, melyeket a Theologiai Szemlében, a Kálvin Kalendáriumban és a Dunántúli Református Lapban lehet elolvasni.

Gyülekezetépítő

Letenyén egy évtizede csupán két református volt, akik Nagykanizsára jártak istentiszteletre. Hella Ferenc és kollégái munkájának köszönhetően ma már 35–40 fős közösség él a határszélen. Most még nem tudnak önállóan működni, de terveik között szerepel, hogy imaházat vagy kisebb közösségi termet építsenek.

Fotó: Lang Róbert