Kelendő a mézédes kukorica és a magyar dinnye a piacon

Mézédes csemegekukorica, mosolygós nektarin és óriási szilva volt a sláger a kaposvári nagypiacon. Hamar elkapkodták a vásárlók a málnát is, de sokan keresték a lecsóba valót is. A melegben sokan keresték a magyar dinnyét is.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: likebalaton.hu! Nyersen, főzés nélkül rágcsálta Peti a mézédes csemegekukoricát.

– Már a másodikat eszi, csak így szereti – mesélte nagymamája, aki unokájával érkezett a piacra árulni. Már csövenként száz forintért kínálták a csemegekukoricát, átlagban 5–10 csövet vettek a vásárlók. Bio műveléssel termesztetett is lehetett kapni. – Mindig itt vesszük a csemegekukoricát, jó édes, tizenöt csövet viszünk belőle – mondta el Kovács Ferenc. Kosarukba karalábé, szilva és barack is került.

– Nektarint, fekete szedret, a zöldség zöldet hoztam, a málnát már hamar reggel elkapkodták – mondta el Dobai Lászlóné. Lonkahegyi kertjéből színes sóvirágot is hozott, amelyet lefelé lógatva sötét és szellős helyen meg is lehet szárítani. Besztercei szilváját kínálta a piacon Kósa Béláné. – Nagyon szép a termés, egészséges, nem apró, de kis eső még jól jönne – mondta el a kaposfői őstermelő. A standok asztalaira friss zöldbab, tök, cukkini is került. A nagycsarnokban sokan keresték a magyar görög–és sárgadinnyét. – Már lehet kapni magyar szőlőt is, nagyon szép fekete szedret és bőséges kínálat van őszibarackból és nektarinból is – mondta el Rádóczi Imre kereskedő.Virágból sem volt hiány. Még cserépben afrikai szerelemvirágot lehetett vásárolni. Megtudtuk, hasonló gondozást igényel a növény, mint a leander, jól érzi magát a világos, napos verandán, de télen nem szabad kint hagyni. Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2019. július 26. Őstermelői fürjtojás 700 Ft/24 db Füstölt, pácolt fürj tojás 500 Ft/10 db Fürjtojásos házi tészták 450 Ft/cs-tól Kukorica 150 Ft/db-tól Kovászolni való uborka 480 Ft/kg-tól Őstermelői patisszon 400 Ft/kg-tól Burgonya 250 Ft/kg-tól Mogyoró (héjas) 1499 Ft/kg-tól Nektarin 290 Ft/kg-tól Kajszi barack 290 Ft/kg-tól Őszibarack 350 Ft/kg-tól Őstermelői szilva 300 Ft/kg-tól Alma 150 Ft/kg-tól Aratási körte 400 Ft/kg-tól Szuloki görögdinnye 249 Ft/kg-tól Magyar sárgadinnye 390 Ft/kg-tól Fejtett bab 1300 Ft/kg-tól TV édes magyar paprika 299 Ft/kg-tól Kápia paprika 399 Ft/kg-tól Karfiol 599 Ft/kg-tól Gyömbér 1000 Ft/kg-tól Kapor 100 Ft/csomó Levescsont 119 Ft/kg-tól Csirke csontos mell 920 Ft/kg-tól Csirke egész comb 489 Ft/ kg-tól Tyúk, kakas egész 900 Ft/kg-tól Kacsa bőrös háj 829 Ft/kg-tól Kardvirág 300 Ft/cs-tól Kála 400 Ft/cs-tól Margaréta 200 Ft/cs-tól Legényrózsa 300 Ft/cs-tól