Kelendő a somogyi bárány

Nem csak külföldön, hanem a hazai piacon is egyre népszerűbb a bárányhús. Nagy a sürgés-forgás a hetesi vágóhídon, jövő hét közepéig nincs megállás, húsvétig 50 tonna feldolgozott húst értékesítenek.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony pártfogásával épült a mecset

Megszeppenve állnak a decemberben született bárányok a hetesi vágóhídon. Paládi Vince csaknem száz bárányt ad le az ünnepi időszak előtt. – A húsz kiló alattiakat, az úgynevezett tejes bárányt veszik a legjobban – mondta a bárdudvarnoki családi gazdálkodó. – Azt tapasztalom, hogy a tavalyihoz képest emelkedett a felvásárlási ár mintegy húsz százalékkal. Korábban van idén a húsvét, én is már tavaly év vége felé ellettem emiatt, nagy a kereslet a bárány iránt – tette hozzá.

A hetesi vágóhídon javában folyik a munka, hetente ezer bárányt vágnak le, amelyek az ország egész területéről érkeznek. Juhász Pál tulajdonos elmondta: szombaton is dolgoznak és a csomagoló részlegen éjjeli műszakot is bevezettek. Az ünnepekig elérik az 50 tonna feldolgozott mennyiséget.

– A húsvét előtti szerdáig nincs megállás, ilyenkor bonyolítjuk le éves forgalmunk csaknem harminc százalékát – tette hozzá a Kapos Ternero Kft. tulajdonosa. – A feldolgozott hús mennyiségének negyven százaléka külföldre kerül. Megduplázódott a svájci rendelésük, de sok szállítmányt küldünk Ausztriába, Németországba, Szlovákiába és új partnerünk Csehország. A vágóhidak karácsonyi árakon veszik a bárányokat, ez a tavalyi húsvéthoz képest húsz százalék körüli növekedést mutat. A húsz alatti kilója 1100 forint, a nagyobb súlyút pedig 750-840 forintért veszik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Javuló fogyasztói adatok

– Azt tapasztaljuk, hogy nőtt a magyarországi kereslet is, kezd divattá válni a bárányhús – vélte Juhász Pál. A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség alelnöke hozzátette. – Úgy gondolom, ebben szerepe van a fogyasztói jövedelem emelkedésének is. A hazai vásárlók leginkább a vákumcsomagolt húsokat keresik, ezek kisebb kiszerelésű „konyhakész termékek” előfűszerezettek és előpácoltak. De keresik az olcsóbb pörkölthúsnak valót is.

Élen a görögök

– Birkahús fogyasztásban még mindig az utolsók között vagyunk Európában – mondta el Kukovics Sándor. A Juh és Kecske Terméktanács ügyvezetője hozzátette: a görögök évente tíz kiló bárányt megesznek, őket követik a britek hat kilogrammal. A magyarok 2014-ben húsz, 2016-ban mindössze harminc dekát fogyasztottak el. Tavalytól viszont emelkedés indult el, a legfrissebb adatok szerint harmincöt dekát eszik meg egy magyar évente.