Somogyban még nincs okunk túlzottan aggódni a fertőzés miatt

A legsúlyosabb járványhelyzet továbbra is a fővárosban és Pest megyében áll fenn, azonban a megyék között is jelentős különbségek tapasztalhatóak. Van, ahol egy hete nincs új koronavírusos beteg, és van olyan hely is, ahol csaknem hétszeresére nőtt a számuk. Jelen pillanatban Somogyban nincs okunk túlzottan aggódni.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Csaknem nyolcszoros a különbség a megyék fertőzöttsége között, ha a lakosságszám arányában vizsgáljuk, állapította meg a webbeteg.hu. A szomorú lista élén Pest megyét is megelőzve Fejért találjuk, mert a megye lakosságszámához képest itt található jelenleg a legtöbb regisztrált eset. A legkedvezőbb a helyzet Hajdú-Bihar megyében, ahol az országos átlag ötöde csupán az esetszám, ez pedig a budapestinek kevesebb, mint a tizede. Tolna megyében sincs ok panaszra: április 8. és 15. között egyetlen új COVID-fertőzöttre sem derült fény. Az adatok szerint hasonlóan kis ütemben terjedt tovább a járvány Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun és Vas megyékben, kéthetes távlatban pedig Baranyában nőtt legkisebb arányban az esetszám. Somogy megye a fertőzöttség tekintetében a megyék alsó harmadában helyezkedik el. Sokkal rosszabb a helyzet például Borsod-Abaúj-Zemplénben, ahol a webbeteg.hu statisztikája szerint robbanásszerűen gyorsult a járvány terjedése. Itt a hétszeresére, vagyis 7-ről 48-ra ugrott a felismert koronavírus-fertőzések száma mindössze egyetlen hét alatt, de a szomszédos Hevesben is megháromszorozódott a COVID-esetszám, közölte az egészségügyi szakportál. Jelentős eltérések A megyei átlagok jelentős különbségeket fednek le. Országos átlagban e hét szerdáig 100 ezer lakosból 16-an fertőződtek meg eddig hazánkban, tehát 6190 emberből egy lett eddig COVID-19 beteg, azonban látható, hogy a megyei átlagok jelentős különbségeket takarnak. A járvány gyorsulásának várható üteméről eddig még nincsenek tapasztalatok, de feltehetően a sűrűbben lakott megyékben gyorsabban terjedhet az új típusú koronavírus, ezért a ritkábban lakott, aprófalvas Somogy jobb esélyekkel vághat neki a járvány ezen szakaszának. Az országos járványügyi védekezés azt a célt szolgálja, hogy a járvány görbéjét ellaposítsák, hogy a továbbadás lehetőségét szűkítsék. A szakemberek szerint ebben a tekintetben is megfelelő volt a kór magyarországi kezelése. Dosszié Járványügy Somogyban Hírek röviden: fontos, hogy betartsuk a korlátozásokat Kiegyensúlyozottabb lelkiállapotért tartanak boldogságórákat Hazaküldik a koros kőművest, de nem áll le az építőipar További cikkek a dossziéban