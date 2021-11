Kemencés libalakoma várta a Szennai Skanzenbe érkezőket

Márton-napi vigasság várta a hétvégén a Szennai Skanzen látogatóit. A jeles naphoz kapcsolódó népszokások felidézése után kemencében sült libával, szilva lekváros sült almával kínálták a vendégeket.

Ezt ne hagyja ki! Botrányos szerződések sora jellemzi Karácsonyék munkáját

Szombat reggel óta tette a dolgát a Szennai Skanzen kemencéje. A sóba áztatott liba került bele, de mellette sült alma, tök, gesztenye és héjában krumpli is. A vendégek asztaláról a sült lilakáposzta sem hiányozhatott.

– Nagyon finom minden, a kemencében sült ételek mindig kiválóak – mondta el Gáspár László, aki Nagyatádról érkezett párjával. A gyerekek is sorban álltak a Márton-napi kóstolóért.

– Nekem a tök, a gesztenye és a szilvalekváros sült alma ízlett a legjobban – mondta el egyikük. Kalmárné Tóth Mária szörpökkel, paprikakrémekkel és lekvárokkal várta a vendégeket. – Több, mint tíz éve vagyok őstermelő és minden termékek a kertem gyümölcsiből, zöldségeiből készül – tette hozzá. Hagyomány már, hogy a Szennai Skanzenben a jeles napokon számos programmal várják az érdeklődőket.

– A gyermekeknek kézműves foglalkozásokat szerveztünk, a pajtában berendezett fonóban megismerkedhettek a gyapjúfeldolgozással, a belőle készült fonalból pedig pompon állatkák készültek, valamint festett falevél képeket alkottak – mondta el Kovács-Hegedűs Elvira, a Szennai Skanzen rendezvényszervezője.

Prescsák Léna testvéreinek is besegített a pompon állat készítésében. – Erre a kartonra rátekerjük a fonalat, majd elvágjuk, megkötjük, utána fonunk kezet és dróttal a szemet is feltesszük – avatott be a fogásokba a kislány.

Kovács-Hegedűs Elvira hozzátette: kóstolóval is készültek a vendégeknek, hogy gazdag legyen a jövő évük. A néphagyomány szerint aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik. – Télre levágták a libákat, a karácsonyt megelőző negyven napos böjt előtti utolsó lakomák ideje volt Márton-napján, mikor az újbort is megkóstolták – tette hozzá.

Megjegyezte: a liba mellcsontjából jósoltak is, ha az rövid, barna volt, enyhe télre kellett számítani, ha pedig hosszú, fehér, akkor havas, hosszú tél várható. A napos, őszi időjárás számos családot, túrázót csalogatott Szennába, a helyi és környékbeliek mellett a szomszédos megyékből is érkeztek. A fázósabb vendégeket forró tea és forralt bor is várta.