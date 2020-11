Kenőcséről ismerik a patikust

Sokan csodaszernek tartják azt a kék kenőcsöt, amelyet Lukács Károly fejlesztett ki iharosberényi gyógyszertárában. Ő az egyetlen gyógyszertári gyógyszerész hazánkban, aki több évtized után ismét rendelkezik saját törzskönyvezett gyógyszerrel, amely jelenleg állatgyógyászati készítményként van engedélyezve, és elsősorban az égési sérüléseket és a sebeket gyógyítják vele.

– Egy kék kenőcsöt is kérek – szinte nincs olyan vásárló, akinek szatyrába ne kerülne a gyógykészítményből az iharosberényi gyógyszertárban. Lukács Károly Zalaegerszegen született, 1999 óta Iharosberényben dolgozik. Saját sérülése miatt kezdett bele a kenőcs kifejlesztésébe. – Közel negyven éve megégett a kezem, és hiába mentem orvoshoz, továbbra is fájt, nem gyógyult, centis var alakult ki, és felhólyagosodott. Sokszor a hóba tettem a kezem, hogy ne lüktessen annyira – mesélte lapunknak.

Hozzátette: gondolt egyet és kitalált egy kenőcsöt a bajára. Ahogy bekente vele a sérülést, csillapodott fájdalma, és végre sikerült átaludnia az éjszakát. A készítményt később továbbfejlesztette, a kék szín azonban maradt. – A színét a kamilla és cickafarkkivonat adja, amelyek le vannak szárítva, majd párolva – avatott be a hetvenéves gyógyszerész. – Olyan krémet kellett alkotni, ami a bőrön szétterül és betakarja a sebet. Így ki tudtuk ütni a levegőben szaporodó baktériumokat, viszont egy égési sérülés hűtésével vagy az olajokkal való ápolásával ez már nem lehetséges – sorolta találmánya előnyeit Lukács Károly. Az volt a célja, hogy a 21. századi követelményeknek megfeleljen készítménye. Szabadalmaztatta, és hamarosan az összes engedélyezési folyamat is lezárul.

Az állatgyógyászati kék kenőcs már törzskönyvezett, ezt egy zalai vállalat gyártja több tízezer darabos mennyiségben. – Sokan nem hittek benne. Mit akar egy vidéki gyógyszerész, kérdezték. Én azonban nem adtam fel – mondta, hozzátéve: a kezdetektől fontos volt számára, hogy a krémjeiben gyógynövényeket használjon.

Ma se felejtsük el, hogy fűben-fában van az orvosság

Az állatok számára készült gyógy­készítményt számos kaposvári állatorvosi rendelőben is használják. – Miután antimikotikum és antibiotikum is van benne, nagyon jól gyógyítja a fertőzött testfelszíneket, amelyen sokkal gyorsabban csökken a gyulladás és hámosodik a bőr – mondta lapunknak Garamvölgyi Rita kaposvári állatorvos. Hozzátette: sok kutyás odahaza is tart a kék kenőcsből.

Az iharosberényi patikus a kék kenőcs mellett negyvenféle szépségápolási terméket is készít, köztük pikkelystop sampont, körömvirágos hidratáló kézkrémet. – Egyre jobban elfelejtődik, hogy fűben-fában volt és most is van az orvosság, már sajnos nem használják olyan intenzíven, mint korábban – mondta a gyógyszerész. Kiemelte: 1950-ben a gyógyszertárak államosítása előtt sok gyógyszerész rendelkezett saját törzskönyvezett gyógyszerkészítményekkel, egy törvény azonban megfosztotta őket ettől.