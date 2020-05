Ifjú palánták: kertészkedni tanulnak a Gyakorlós ovisok

Minden gyermeket kert is vár a Gyakorló óvodában. Az oktatási intézmény minisztériumi támogatással tavaly év végén az óvoda melletti családi házat megvásárolta és ennek udvarán magaságyásokat alakítottak ki.

– Egyre kevesebben tartanak állatokat, sok az elhagyatott kert, s mivel a feleségem a vezető óvónő a Gyakorlóban, kitaláltuk, hogy meg kellene ismertetni a legkisebbeket a zöldségekkel, állatokkal – mondta el Nagy János ötletgazda.

A Kaposvári Egyetem bőszénfai szarvasfarmjának vezetője hozzátette: az óvónőkkel, szülőkkel és az intézmény dolgozóival csoportonként két, hat négyzetméteres magaságyást alakítottak ki, ahova került retek, cukorborsó, sárgarépa, zöldhagyma, paprika és paradicsom is. A jövőben szeretnének tyúkot, nyulakat és törpekecskéket is tartani, hogy a gyerekek megtanulják az állatokról való gondoskodást is. A szülők jó ötletnek tartják, hogy gyermekeik testközelből ismerkedhetnek meg a kertműveléssel és majd az állattartással.

– Látjuk a gyerekeken, hogy az aktív cselekvéssel sokkal könnyebben sajátítanak el ismereteket – jegyezte meg Nagy János.

Együtt könnyebb

Podráczky Judit, a Kaposvári Egyetem oktatási rektorhelyettese elmondta: az óvoda az agrár karral, a bőszénfai szarvasfarmmal együttműködve élményportát alakít ki. – Ez szolgálja az óvodai nevelés, a pedagógus képzés és a kutatás szakmai szempontjait is – tette hozzá az oktatási rektorhelyettes. – A pozitív élményeket használnák fel a gyerekek képességének fejlesztésére, a munkafolyamatok révén megértenek a gyerekek alapvető ökológiai összefüggéseket.