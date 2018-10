Kertművelő barcsi romák segítenek

A múlt hét végén végeztek el a cékla betakarításával Barcson, a Szegedi Tibor közösségi ház mintakertjében. A roma közmunkások által gondozott kertből az idén több mint 360 kilogramm zöldséggel járultak hozzá a helyi közétkeztetéshez. Ugyanakkor nem csak a zöldségtermelés a program célja, hanem hogy másokban is elültessék a kedvet saját kert művelésére.

Többek között tököt, zöldborsót, zöldbabot, hagymát, kaprot, uborkát, répát és céklát termesztettek az idén a mintakertben – tudtuk meg Tatai Ferenctől, a Barcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől. Most már harmadik éve, hogy a betakarított zöldségeket a nyári közétkeztetéshez ajánlották fel, de rászoruló családok is kaptak a termésből. Az idén azonban néhány üveggel savanyítottak is a céklából, ezzel köszönték meg jelképesen a munkát többeknek is.

– Motiválni szeretnénk az itt élő roma közösséget, s megmutatni, hogy viszonylag kis ráfordítással is lehet kertet művelni – tette hozzá a nemzetiségi önkormányzat elnöke. Segítik is ebben a szándékban az időseket és a gyereküket egyedül nevelő szülőket. Például vetőmagot osztanak köreikben, vagy a kert felásásában is segédkeznek annak, aki kéri ezt.

Tatai Ferenc hozzátette: a jövőben is folytatják a kertművelést, sikeresnek látják a programot. Az idén tizenhét közmunkás dolgozott a kertben a városi közfoglalkoztatás keretein belül. Mint megtudtuk, egy városi pályázatból hamarosan megújulhat a kert melletti közösségi ház is.