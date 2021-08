Keserűen követik a tálibok visszatérését a veteránok

Hazahoztunk minden magyar katonát Afganisztánból. Az évek alatt rengeteg somogyi katona szolgált a békemissziók keretében, sok élménnyel gazdagodtak. A leszerelt veteránok egyike a kaposvári Csordás Illés, aki lapunkkal megosztotta afganisztáni emlékeit, és beszélt arról is, hogy látja a most pokollá vált ország helyzetét.

Csordás Illésnek 1993-ban kardos-katonai esküvője volt, amelyről beszámolt a Somogyi Hírlap. Kaposváron kezdte a katonai pályafutását, itt alapított családot. Az élete volt a magyar honvédség, 2003-ban mégis megragadta az első lehetőséget, hogy külföldre menjen.

– Amikor ki lehetett menni Irakba, az első szállító zászlóaljba jelentkeztem – idézte fel a nyugállományú őrnagy. – A külszolgálat új dolog volt mindenkinek, és nem a pénz játszott benne szerepet, mert sokan úgy vállaltuk a missziót, hogy nem is tudtuk, mennyi lesz a fizetésünk. Sokkal inkább az motivált bennünket, hogy részesei akartunk lenni egy igazi katonai feladatnak, ami nem csak arról szólt, hogy gyakorlatozunk.

2004-ben már törzsfőnökként szolgált Irakban, majd hazatérve a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott a békeműveleti osztályon. Képzéseken, NATO-tréningeken vett részt, az amerikaiakkal együtt, még a különleges műveleti erők parancsnokságánál is töltött gyakorlatot. 2007-ben lépett be az afgán misszióba először, ahol a tartományi újjáépítési csoportnál (PRT) dolgozott. Egy összekötő csoport, a Mission team keretében járt az összes tartományban, járásban, mert ők tartották a kapcsolatot a tartományi vezetőkkel, a vallási sura-vezetőkkel – akik ott a legmegbecsültebbek és az élet irányítóinak számítottak, de gyakran találkozott egyszerű emberekkel is.

– Tárgyaltunk vezetőkkel, néha még terroristákkal is, persze csak később derült ki, hogy terroristák – emlékezett. – Akivel ma tárgyaltam, az lehet, hogy holnapra terrorista lett, és fordítva: aki ma terroristának tűnt, jövő héten már ő volt a rendőrfőnök. Sok helyen megfordultunk, de éreztük, hogy amint elhagytuk a tábort, már célpont voltunk.

Veszélyes helyzetbe is került, sőt egyszer fel is robbantották az autójukat, amikor tárgyalni mentek egy felújításról. Kiszivárgott az információ, mert sokan be voltak avatva afgán oldalról. Egy harckocsiaknát telepítettek egy átereszhez egy patak fölött, és akkor robbantották fel, amikor odaértek. Az volt a szerencséjük, hogy aki indította az aknát, rossz szögben állt, így a kocsi orra előtt robbant fel a bomba. Nem sérült meg senki, de a mögöttük jövők azt hitték, hogy meghaltak.

– De voltak pozitív élmények is, mert az afgánok képesek voltak kitenni a szívüket is, mert örültek, ha felépült egy orvosi rendelő, ami ott kórháznak számított, egy iskola vagy egy fúrt kút, mert az ivóvíz ott nagy kincs – mesélte Csordás Illés. – Más a kultúrájuk, nekik a barátság, a tisztelet, a tartozás nagyon fontos. Amikor jót tettünk, éreztük a hatását. Hamar összebarátkoztunk az afgánokkal.

A logisztika mellett a biztonság megteremtésében is szerepet játszottak a magyarok. Csordás Illés 2010-ben ment vissza újra egy tanácsadói csoporttal Kabulba, ott szolgált 9 hónapot, rengeteg embert megismert. Afgán katonák kiképzését segítették, gyakran megfordultak a nép között, helyi tolmácsaik voltak, szoros kapcsolat alakult ki sokakkal. Ezért is volt nehéz megélni a mostani politikai eseményeket.

– Már tavasszal tudtuk, hogy kivonulnak az amerikaiak, és vele együtt nyilvánvaló, a NATO is, de mindenki úgy vélte, hogy fokozatosan történik, ám a fokozatosság elmaradt – folytatta a volt katonatiszt. – Hirtelen jöttek hírek, hogy ezt a tartományt is, azt is elfoglalták a tálibok puskalövés nélkül. Háttér-információk keringtek arról, hogy az afgán kormány félreállította a katonákat, egy másik verzió szerint a korrupció okozta a bajt. Pedig egy 70–80 ezres tálib haderővel állt szemben a komoly, 300 ezer fős afgán kormányhadsereg

Úgy tudják, hogy a tálibok azt ígérték, hogy mindenki amnesztiát kap, de Csordás Illés kapott olyan infót kinti tolmácsoktól, hogy házról házra keresik azokat, akik együtt dolgoztak a kormánnyal, a NATO-val. Ha igaz, akkor elég nehéz a helyzet, és az a legrosszabb, hogy nem egy embert keresnek, hanem családokat, mert ha valakivel problémájuk van, akkor a tálibok az egész családot megbüntetik.

Van csalódottság azokban, akik részt vettek a békemissziókban, ismerte el Csordás Illés. Úgy érzik, hogy amit közösen felépítettek az összes nemzet katonái, tolmácsok, civil szervezetek képviselői, az most eltűnik a tálibok uralma alatt. A békemisszióban beindították az oktatást és egészségügyet, vízi erőművet építettek, árvízvédelmet hoztak létre. A magyar földművelésügyi minisztérium programjai állattenyésztésről, mezőgazdaságról szóltak, ezekben is segített a magyar katonaság. Csordás Illés 2012-ben leszerelt, és civilként visszament Kandahárba, ahol dolgozott az USA kormányának is. Ekkor se fegyvere, se sisakja, se páncélozott autója, se műholdas telefonja nem volt, így járt-kelt az afgánok között. Látta, hogy a fiatalok úgy nőttek fel, hogy használtak internetet, beiratkozhattak az egyetemi oktatásra, a lányok és nők is értek el sikereket, nemzetközi versenyeken indultak. Most a tálibok által visszahozott vallási kódex szabályozza, hogy a nők nem dolgozhatnak és tanulhatnak, s a közügyekben nem vehetnek részt. Csordás Illés lánya 2013-ban súlyos autóbalesetet szenvedett, emiatt az édesapa hazatért, hogy ápolhassa a gyermekét. Megszakadt a kinti munkája, de a veteránok csoportjával máig megosztják egymással az új információkat.

