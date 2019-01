Keszthelyt váltották Kéthelyre: csábítóak a csokos ingatlanok

Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be a napokban, hogy jöhet a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK). Tömegével költözhetnek hamarosan a falvakba fiatal családok, egyre népszerűbb a vidéki élet a fiatalok számára.

Ez gyógyír lehet olyan településeknek, mint Iharos. – Sajnos tömegével nem költöznek ide – mondta érdeklődésünkre Horváth Győző, polgármester. – Mi nagyon örülünk, ha lesz ilyen támogatás, mert vannak eladó házak. Sőt akár önkormányzati ingatlanokat is tudunk értékesíteni majd lakóházként. Ugyanakkor Horváth Győző megjegyezte, ez önmagában nem megoldás a kistelepülések minden bajára. Iharos esetében például szükség lenne munkahelyekre is, ha nem is helyben, de legalább a közelben. – Nálunk elég nagy telkek vannak, ahol lehet gazdálkodni – mondta a polgármester. – Azt viszont be kell látni, hogy ez kevés a megélhetéshez. A házaspár egyik felének el kell mennie dolgozni, de jelenleg nem sok lehetőség van.

Kicsivel jobb helyzetben van Kéthely, már fekvéséből adódóan is kedveltebb a vidékre költözők számára. – Az elmúlt években az eladó ingatlanok kilencven százalékát eladták – mondta érdeklődésünkre Molnár Balázs, polgármester. – Most már csak olyan eladó házat lehet nálunk találni, ami nagyon nagy, vagy túl van árazva. A település fekvése jó és közel van a Balaton, valamint Marcali is, emiatt vonzó a fiatal családoknak Kéthely.

Ráadásul számos olyan beruházás volt az elmúlt időszakban, amely még vonzóbbá tette a gyermeket nevelők körében. Ezért költözött ide ősszel Jenovai Annamária is családjával. Keszthelyt cserélték Kéthelyre, s mint mondta: eddig nagyon jó döntésnek bizonyult a költözés. – A gyerekek miatt nagyon szerettünk volna családi házba költözni – mondta Jenovai Annamária. – Keszthelyen csak 20-30 milliós ingatlanok voltak és kellett a változás is. Most a házuk dupla akkora, mint a lakásuk volt. A falusi lét nem volt ijesztő számukra, hiszen Kéthelyt már ismerték. – A párom is faluról származik – mondta a fiatal anya. – Eddig a zöldségeket anyósomtól kaptuk, de most már nagy telkünk van és azt tervezem, hogy én is csinálok konyhakertet. Erre régóta vágytam.

CSOK, hogy a vidéki legyen a trendi

A vidéki élet – szemben a városival – összességében is népszerűségnek örvend Somogy megyében. Ebben a polgármesterek szerint az is közrejátszik, hogy sok helyütt külön hangsúlyt fektettek az intézmények fejlesztésére, és a közösségi élet felpezsdítésére.

Egyre többen választják lakhelyüknek Szabadit. – Sok a fiatal és kisbabák is születtek – mondta Antal Lajos, polgármester. – Nem tudom, mi az oka a népszerűségünknek, de talán a jó fekvés miatt vonzó Szabadi. Itt fut át a 61-es főút és egyforma távolságra van Kaposvár és Dombóvár is.

Szabadi olyannyira kedvelt, hogy jelenleg nincs is lakatlanul álló ház a faluban.

Még több fiatal dönthet a vidékre költözés mellett, ha a falusi CSOK néven napvilágot látott támogatást bevezetik. Ezt a Magyar Falu Program része, amely a Települési Önkormányzatok Szövetségének javaslat csomagjában is szerepelt. Ott úgy fogalmaztak: speciális CSOK az építkezők számára, meglévő lakóingatlanok felújításához. Hozzátéve szükség van úgynevezett „Költözz falura” támogatásra is ingatlanszerzés céljából.

